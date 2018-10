Το «Pose» του Ράιαν Μέρφι δεν έλαβε μόνο πολύ καλές κριτικές αλλά και την απόλυτη έγκριση του GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), του παγκοσμίως μεγαλύτερου οργανισμού για την ισότητα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ.

Η οργάνωση δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της «Where We Are on TV» σχετικά με την κατάσταση στη τηλεόραση και έδωσε τα εύσημα στο σόου του FX για μια συγκεκριμένη σκηνή, επισημαίνοντας παράλληλα την αύξηση στον αριθμό των transgender χαρακτήρων στην μικρή οθόνη.

Ειδικότερα, διαπίστωσε ρεκόρ στο ποσοστό σειρών LGBTQ που προβάλλονται στην τηλεόραση, καθώς η παρουσία LGBTQ χαρακτήρων αποτελεί το 8.8% όλων των σειρών, σημειώνοντας αύξηση κατά 6.4% από πέρυσι.

Για πρώτη φορά, αυτοί οι χαρακτήρες εκπροσωπούνται ισόποσα μεταξύ των δύο φύλων, με ίσα ποσοστά σε άντρες και γυναίκες.

Επίσης για πρώτη φορά διαπιστώθηκε πως οι έγχρωμοι LGBTQ άνθρωποι (50%) είναι περισσότερα από τους αντίστοιχους λευκούς (49%) στις τηλεοπτικές σειρές.

Η έκθεση του GLAAD εξετάζει συνολικά 857 χαρακτήρες από τηλεοπτικές σειρές σε Amazon, Hulu και Netflix για την επερχόμενη τηλεοπτική σεζόν και υπολογίζει πόσοι από αυτούς ανήκουν στην κοινότητα LGBTQ. Φέτος υπάρχουν συνολικά 26 τρανς άτομα, ο μεγαλύτερος αριθμός τρανς χαρακτήρων στην τηλεόραση που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Είχαμε δυο σειρές που έσπασαν το κατεστημένο, τα Pose και Supergirl. Αλλά το παιχνίδι δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε παντού, σε κάθε οικογένεια και θα έπρεπε να συμπεριλαμβανόμαστε κάθε είδους ιστορία», σχολίασε η Sarah Kate Ellis, πρόεδρος και CEO του GLAAD, το οποίο έχει βάλει στόχο η αντίστοιχη εκπροσώπηση μέχρι το 2020 να έχει φτάσει στο 10%.

«Υπάρχουν δύο τρόποι για να μάθει κάποιος για τα άτομα LGBTQ: Γνωρίζουν έναν συγγενή, φίλο ή συνάδελφο που δηλώνει ως LGBTQ ή το μαθαίνουν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, την τηλεόραση και τις ταινίες. Ωστόσο σε πολλά μέρη όπου δεν υπάρχουν πολλοί που να νιώθουν άνετα με το να κάνουν coming out, ο μοναδικός τρόπος για να μάθουν ιστορίες LGBTQ είναι μέσα από τις τηλεοράσεις τους, τους υπολογιστές τους και τους κινηματογράφους», καταλήγει η Ellis.

