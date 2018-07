Πολλοί ήταν οι χρήστες, οι οποίοι ταυτίστηκαν με το tweet που δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες και σε αυτό κάποιος έλεγε πως όσο κι αν χρησιμοποιεί το smartphone του, ποτέ δεν το βλέπει στα όνειρά του.

Το μήνυμα έχει συγκεντρώσει έκτοτε πάνω από 56.000 likes και μετρά περίπου 20.000 retweets. Παρόλο που τα όνειρα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, σε αυτά βλέπουμε συνήθως καταστάσεις, πρόσωπα αλλά και αντικείμενα της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, οι smartphone συσκευές, ειδικά τα κινητά τηλέφωνα, φαίνεται πως δεν εμφανίζονται ούτε σαν θολή εικόνα.

As much as I use my smartphone, I don't think I've ever seen it in any of my dreams. pic.twitter.com/1H98pFX9Nv