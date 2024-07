Ύδρα: Ο εκατομμυριούχος από το Καζακστάν αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη φωτιά

Ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του Καζακστάν αρνείται οποιαδήποτε παρανομία στην Ύδρα αφού διοργάνωσε ένα πάρτι σε ένα σούπεργιοτ, το οποίο εικάζεται ότι προκάλεσε δασική πυρκαγιά με επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Ο Ντανιγιάρ Αμπουλγκαζίν είναι ένας από τους οκτώ Καζάκους υπηκόους που ήταν πάνω στο πολυτελές σκάφος τον περασμένο μήνα και οι οποίοι διώκονται για συνέργεια σε εμπρησμό από τις ελληνικές αρχές.

Ο επιχειρηματίας νοίκιασε το γιοτ «Περσεφόνη» και βρισκόταν στην περιοχή όταν η φωτιά έκαψε 300 στρέμματα στο νησί Ύδρα, νότια της Αθήνας.

Αρχικά, οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι τα πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν απευθείας από τη θαλαμηγό, αλλά πλέον οι τελευταίες πληροφορίες των αρχών αναφέρουν ότι μπορεί να εκτοξεύθηκαν από παραλία του νησιού αφού άτομα από το «Περσεφόνη» πήγαν με βάρκα στην ακτή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αμπουλγκαζίν είπε ότι είχε νοικιάσει το «Περσεφόνη» για μια εβδομάδα και γ΄θρισε πίσω την επόμενη μέρα - όπως ήταν πάντα το σχέδιο.

Είπε ότι είχε μιλήσει με «εκπροσώπους των ελληνικών αρχών, οι οποίοι δεν έκαναν καμία αξίωση εναντίον μου ή των φιλοξενουμένων μου σε σχέση με αυτό το περιστατικό», σύμφωνα με το BBC.

