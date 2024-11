Τζορτζίνα Κούπερ: Ποιο ήταν το διάσημο μοντέλο που πέθανε στην Κω

Το διάσημο μοντέλο Τζορτζίνα Κούπερ πέθανε σε ηλικία 46 ετών στην Κω, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τον χώρο της μόδας.

Το μοντέλο Τζορτζίνα Κούπερ, που τον τελευταίο καιρό βρισκόταν στην Κω μαζί με τον σύζυγό της, «έφυγε» από τη ζωή, λίγους μήνες μετά τον γάμο της. Σύμφωνα με φίλους της, το supermodel αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του κορωνοϊού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του θανάτου του 46χρονου μοντέλου. Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία ως αποτέλεσμα μακράς COVID.

Πάντως, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι πως η Τζορτζίνα έμενε σε ξενοδοχείο στην Κω με τον σύζυγό της όταν αρρώστησε στις 21 Οκτωβρίου και το προσωπικό κάλεσε ασθενοφόρο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κεντρικό νοσοκομείο του νησιού, αλλά η κατάστασή της ήταν τόσο σοβαρή που οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Κρήτη, η οποία διαθέτει καλύτερες εγκαταστάσεις. Το προσωπικό τη μετέφερε εσπευσμένα στην Εντατική όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες πριν πεθάνει.

Η σορός της μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αγγλία την περασμένη εβδομάδα.

Τζορτζίνα Κούπερ: Ποιο ήταν το διάσημο μοντέλο

Ο ατζέντης της, Ντιν Γκούντμαν, είπε σε τοπικά μέσα της Βρετανίας ότι «πέθανε τραγικά στην Ελλάδα πριν από δεκαπενθήμερο. Η Τζορτζίνα ήταν αδιάθετη κατά τη διάρκεια του Covid και είχε κάποια προβλήματα υγείας. Έτσι έμπαινε και έβγαινε στο νοσοκομείο. Είχε σχέδια για το μέλλον. Είχε μόλις παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια γνήσια σούπερ σταρ».

Το μοντέλο έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του κύματος «Cool Britannia» στη δεκαετία του 1990 και το χαρακτηριστικό της ήταν το κενό στα μπροστινά της δόντια. Η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε στα 13 της, όταν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό Elite Look of the Year το 1992 και κατέλαβε την τρίτη θέση. Εκεί, ξεχώρισε και τελικά υπέγραψε με το Premier Model Management. Το πελατολόγιο του πρακτορείου περιλάμβανε μοντέλα όπως η Σίντι Κρόφορντ, η Λίντα Εβαντζέλιστα και η Ναόμι Κάμπελ.

«Ήταν τόσο διασκεδαστική. Όλοι έβρισκαν το κενό ανάμεσα στα δόντια της εκπληκτικό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου. Στα 15 της εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο των Bon Jovi. Την ίδια χρονιά, ξεκίνησε μια συνεργασία με την αείμνηστη διάσημη φωτογράφο Κορίν Ντέι. «Ήμουν τόσο μικρή εκείνη την εποχή που δεν καταλάβαινα πραγματικά πόση επιρροή είχε η δουλειά που κάναμε μέχρι που μεγάλωσα και οι άνθρωποι με επαινούσαν για τη δουλειά που κάναμε».

Η Κούπερ είχε φωτογραφηθεί για μεγάλα περιοδικά, όπως η βρετανική και αμερικανική Vogue, το Harper’s Bazaar US και το The Guardian’s Observer Magazine. «Είχε ''αέρα'' και ένα πραγματικά υπέροχο μοντέλο», είχε δηλώσει για εκείνη πρώην συντάκτρια του βρετανικού Elle. Η Κούπερ γέννησε τον γιο της, Σόνι, και εγκατέλειψε τη μόδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. «Προσπάθησα να συνεχίσω το μόντελινγκ, αλλά ράγιζε η καρδιά μου όταν έπρεπε να τον αφήνω για δουλειά. Η ζωή μου βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι και αποφάσισα ότι ο Σόνι ήταν προτεραιότητα», είχε δηλώσει στο The Cultural Omnivore. Τον Ιούνιο του 2024, παντρεύτηκε τον Νάιτζελ Σμιθ.

