Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός καταδιώκει διαδηλωτές και το όπλο του πέφτει χωρίς να το καταλάβει

Ένα πρωτοφανές περιστατικό με αστυνομικό να χάνει το όπλο του σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το γεγονός που προκαλεί αλγεινή εντύπωση και οργή συνέβη κατά την διάρκεια των επεισοδίων ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία για τον έναν χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών.

Ο αστυνομικός έχασε το όπλο του, χωρίς να το καταλάβει και από τύχη δεν έπεσε σε λάθος χέρια. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από τον σταθμό του ΟΣΕ ο συγκεκριμένος αστυνομικός μαζί με τους συναδέλφους του κυνήγησαν τους διαδηλωτές με αποτέλεσμα να του πέσει το όπλο του. Ευτυχώς, σύμφωνα με τον «Τύπο της Θεσσαλονίκης» το όπλο δεν είχε φυσίγγια, ενώ τελικώς επιστράφηκε στην αστυνομία.

Greek riot cop dropped his service pistol during clashes in city of Thessaloniki today.#τεμπη #ποιανου_ειναι_το_γκλοκ pic.twitter.com/MIuwMUIUzx