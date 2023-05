Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στην Ισπανία

Μαχητικό αεροσκάφος F-18 συνετρίβη στη Σαραγόσα της Ισπανίας με τον πιλότο να προλαβαίνει να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό εκτόξευσης.

Κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης, στο μαχητικό αεροσκάφος F-18 παρουσιάστηκαν προβλήματα. Ο πιλότος του αεροσκάφους κατάφερε να εκτιναχθεί και τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Αναφέρεται ότι κανένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά δεν τραυματίστηκε.

Αναλυτικότερα το μαχητικό αεροσκάφος F-18 της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη στην αεροπορική βάση της Σαραγόσα νωρίτερα σήμερα. Ευτυχώς, ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί πριν το αεροπλάνο προσκρούσει στο έδαφος.

Όπως ανέφερε η ισπανική Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος συμμετείχε σε αεροπορική επίδειξη όταν συνέβη το περιστατικό λίγο μετά το μεσημέρι. Το αεροπλάνο κατέπεσε σε έναν από τους διαδρόμους της αεροπορικής βάσης στην πρωτεύουσα της Αραγονίας.

Ο πιλότος μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Miguel Servet στην πόλη Σαραγόσα. Λέγεται ότι κατά την πρόσκρουση υπέστη τραύματα και κακώσεις στα πόδια, τους γοφούς και τα χέρια του.

F-18 fighter jet crashed in Spain



During a demonstration flight, "some problems" occurred in the plane.



The pilot managed to eject, his life was not in danger, but he was taken to the hospital with leg injuries.



It is reported that none of the people nearby were injured. pic.twitter.com/lwpPo73sd4