Ο Μασκ ακύρωσε αμερικανικά κονδύλια αξίας $25.000 για την ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών στην Ελλάδα

Το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ φέρεται να ακύρωσε κονδύλια αξίας 25.000 για την ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών στην Ελλάδα, καθώς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο συνεχίζει την εκστρατεία του να «παγώσει» τις πληρωμές της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Από τότε που ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντα του προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει οι δαπάνες των ΗΠΑ στο εξωτερικό να ευθυγραμμιστούν στενά με την προσέγγισή του που θέλει να βάζει πάντα «Πρώτα την Αμερική». Έτσι, έβαλε στο στόχαστρο του την USAID, η οποία χρηματοδοτεί ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ έγραψε στη σελίδα του στην εφαρμογή Truth Social ότι οι δαπάνες της USAID «είναι απολύτως ανεξήγητες... κλείστε την!» Ο Έλον Μασκ, πλέον στενός κυβερνητικός εταίρος του Τραμπ, έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια του Λευκού Οίκου να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Προηγουμένως έχει ισχυριστεί ότι η υπηρεσία βοήθειας είναι «εγκληματική οργάνωση» και πως ο Τραμπ συμφώνησε να την «κλείσει».

Στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται πώς όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Χ έφερε στην προσοχή του Μασκ μία επιστολή του Εμμανουήλ Φράγκου. Σε αυτή, ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ισχυρίζεται ότι ομοσπονδιακά αμερικανικά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση παράτυπων μεταναστών σε πολυτελή ξενοδοχεία στη χώρα μας.

«Γράφουμε για να ζητήσουμε επίσημα πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιπτώσεις, ανάρμοστης κατανομής χρηματοδότησης, απευθείας ή μέσω ΜΚΟ, που προοριζόταν για την παροχή βοήθειας σε παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία κάνει επίσης αναφορές και στο «βαθύ κράτος».

Ο Μασκ απάντησε στην ανάρτηση γράφοντας απλά «Ουαού», αλλά μία ημέρα αργότερα ο λογαριασμός του DOGE επίσης απάντησε στην ίδια ανάρτηση με το παρακάτω μήνυμα.

«Ενώ εξετάζαμε το συγκεκριμένο θέμα, η ομάδα εντόπισε μία χρηματοδότηση ύψους 25.000 δολαρίων με τίτλο ''Ενδυνάμωση των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων στην Ελλάδα'' με την περιγραφή ''Παροχή υλικής, νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες - ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αντιμετωπίζει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα''. Τώρα έχει ακυρωθεί».

