Ο κιθαρίστας των L.A. Guns έπαθε κρίση πανικού και έπαιξε στη συναυλία από ένα μπάνιο στα παρασκήνια

Ο κιθαρίστας Tracii Guns του glam metal συγκροτήματος L.A. Guns αναγκάστηκε να παίξει σε συναυλία στο Τέξας από ένα μπάνιο στα παρασκήνια λόγω κρίσης πανικού.

«Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχω μια διαταραχή πανικού», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook πριν από τη συναυλία στις 24 Ιουνίου, εξηγώντας ότι αν μπορεί να το ελέγχει η ζέστη δημιούργησε πρόβλημα.

Ωστόσο, βρήκε τη λύση και έπαιξε από ένα μπάνιο ακριβώς πίσω από τη σκηνή όπου υπάρχει κλιματισμός.

Οι τεχνικοί έστησαν το σετ μέσα στο μπάνιο, ενώ το υπόλοιπο συγκρότημα βρισκόταν επάνω στη σκηνή.

Μάλιστα, ο Tracii μοιράστηκε στιγμιότυπα μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

End of Rip N Tear sittin on the pot https://t.co/3Uh4jwy3mf