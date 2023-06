Ναυάγιο στην Πύλο: Για 800 άτομα στο σκάφος μιλούν οι πακιστανικές αρχές

Πέραν των ερευνών στην Ελλάδα για το ναυάγιο της Πύλου που οδήγησαν στην ανεύρεση δύο ακόμη σορών, μεγάλη είναι η κινητοποίηση και στις πακιστανικές αρχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας στο Πακιστάν για την υπόθεση που σχετίζεται με το ναυάγιο της Πύλου, περίπου 800 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος. Όπως αναφέρθηκε η πακιστανική κυβέρνηση έχει κηρύξει τη σημερινή ως ημέρα εθνικού πένθους. Η εκτίμηση ότι επέβαιναν 800 άτομα προέρχεται από τις προκαταρκτικές έρευνες, σύμφωνα με όσα τόνισε ο αστυνομικός Ριάζ Μουγκάλ. «Μάθαμε από δύο επιζώντες, τους συλληφθέντες ύποπτους και τις οικογένειες των πενθούντων ότι το σκάφος μετέφερε περίπου 750 έως 800 άτομα», είπε ο Ριάζ Μουγκάλ στο Reuters.

Οι αρχές του Πακιστάν ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν συλλάβει 14 υπόπτους, 4 περισσότερους σε σχέση με την χθεσινή ανακοίνωση, αναφορικά με την υπόθεση. Η δε πακιστανική αστυνομία τόνισε ότι αναζητεί και άλλους. Σημειώνεται πως αύριο θα απολογηθούν οι 9 συλληφθέντες στην Ελλάδα για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωσαν, λοιπόν, ότι έχουν συλλάβει 14 υπόπτους σε σχέση με την φερόμενη παράνομη διακίνηση μεταναστών και η αστυνομία τόνισε ότι αναζητεί και άλλους υπόπτους για την υπόθεση του ναυαγίου στην Πύλο.

Ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι η πακιστανική κυβέρνηση διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου για το δίκτυο παράνομης εμπορίας ανθρώπων το οποίο θεωρείται ότι εμπλέκεται στο ναυάγιο της Πύλου.

Οι σημαίες ήταν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια σήμερα στο Πακιστάν, καθώς πολλοί υπήκοοι της χώρας συγκαταλέγονταν σε όσους πνίγηκαν στο ναυάγιο.

