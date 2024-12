Κακοκαιρία στη Λήμνο: Εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν την καταστροφή

Εικόνες από ψηλά αποτυπώνουν την καταστροφή από την κακοκαιρία Bora που έπληξε το Σάββατο στη Λήμνο, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς.

Ενώ το νησί προετοιμάζεται για δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, οι εικόνες που αποτυπώθηκαν από drone το απόγευμα του Σαββάτου στη Λήμνο δείχνουν μεγάλο μέρος του νησιού να είναι βυθισμένο στη λάσπη.

Η κάμερα του Limnos from above (Η Λήμνος από ψηλά) κατέγραψε την εικόνα του νησιού στην ευρύτερη περιοχή της Μύρινας.

Υπενθυμίζεται ότι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους το πρωί του Σαββάτου στη Λήμνο, από την κακοκαιρία.

Ένας 57χρονος άνδρας είχε χαθεί στην περιοχή του φράγματος του Κοντιά, η οποία πλημμύρισε το πρωί του Σαββάτου. Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν ότι ο άνδρας πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από τις λάσπες. Η σορός του βρέθηκε από την πυροσβεστική στην περιοχή του Κοντιά της Λήμνου.



Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Λήμνο. Πρόκειται για έναν άνδρα που αναφέρεται ότι γλίστρησε ενώ καθάριζε το σπίτι του από τα νερά της πλημμύρας, κοντά στον χείμαρρο που υπερχείλισε και έπληξε την περιοχή.

Λίγο πριν τις 19.00 οι κάτοικοι του οικισμού Κοντιά, που επλήγη περισσότερο, δέχτηκαν μήνυμα με εντολή εκκένωσης της περιοχής. Το φράγμα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σοβαρές πλημμύρες στους δρόμους, φτάνοντας μέχρι και μέσα στα σπίτια.

