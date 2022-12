Η ελληνική κουζίνα δεύτερη στη λίστα με τις καλύτερες του κόσμου για το 2022

Δεύτερη στην παγκόσμια λίστα με τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου για το 2022 βρίσκεται η ελληνική σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του TasteAtlas.

Το Taste Atlas εξέτασε πάνω από 95 προορισμούς και κατέγραψε τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου για το 2022 με την Ιταλία να κατακτά την κορυφή, την ελληνική κουζίνα να έρχεται δεύτερη και την ισπανική τρίτη.

Η ιαπωνική και η ινδική κουζίνα ολοκληρώνουν την κορυφαία πεντάδα.

Στο αντίποδα βρέθηκε η νορβηγική κουζίνα που βρίσκεται στην 95η θέση, η μαροκινή στην 94η και η λετονική κουζίνα στην 93η θέση.

Σύμφωνα με τη λίστα του Taste Atlas οι 10 καλύτερες κουζίνες για το 2022 είναι οι:

- ιταλική

- ελληνική

- ισπανική

- ιαπωνική

- ινδική

- μεξικάνικη

- τούρκικη

- αμερικανική

- γαλλική

- περουβιανή.

Which one is your favorite? Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD

Επίσης, στη λίστα με τα 50 καλύτερα φαγητά του κόσμου, σύμφωνα με το Taset Atlas, βρίσκονται τα παϊδάκια (15η θέση), ο γύρος (31η θέση), το γιουβέτσι (36η θέση) και ο μπακαλιάρος (41η θέση).

Το TasteAtlas, ένας από τους πιο δημοφιλείς οδηγούς για φαγητό, επισημαίνει ότι υπήρξαν κάποιες ενστάσεις για τα φαγητά αλλά και την τελική τους κατάταξη και με αναρτήσεις του στο Twitter εξήγησε πως η λίστα είναι μια αντανάκλαση της προτίμησης πραγματικών ανθρώπων.

«Μη μας μισείτε, εμείς απλά μετράμε ψήφους!» έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter.

What’s your favorite dish in the world?

Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx