Πάνω από 94.000 στρέμματα είναι η καμένη γη στη δυτική Αττική, από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα στα Βίλια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δορυφόρο με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, χθες Σάββατο η καμμένη έκταση υπολογιζόταν σε 94.324 στρέμματα (9.424,4 εκτάρια). Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Κερατέας όπου εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα, ο δορυφόρος κατέγραψε 5.317 στρέμματα καμένα.

#EMSR540 #Wildfire in Bilia, Western #Attica🇬🇷#βιλια #Αττική #φωτιες #φωτια_βιλια



Overnight, our #RapidMappingTeam has delivered its final damage Grading product



➡️Burn scar of 9,432 ha of which 2,480 of forests and 43 ha of residential built-up 🏘️ affected pic.twitter.com/8dCxVKOeiC