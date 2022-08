Ανησυχία ΟΗΕ για τους 40 πρόσφυγες σε νησίδα του Έβρου - «Εκτός ελληνικής επικράτειας το συμβάν» απαντά ο Μηταράκης

Στην ανησυχία που εξέφρασε μέσω Twitter η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ως προς τους δεκάδες πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι από τον Ιούλιο σε νησίδα του Έβρου, απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης.

«Εξακολουθούμε να ανησυχούμε σοβαρά για την ασφάλεια και την υγεία περίπου 40 ανθρώπων που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Σύμφωνα με τις αναφορές, ένα παιδί έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο. Εάν υπάρξει επείγουσα δράση, φοβούμαστε πως βρίσκονται σε κίνδυνο κι άλλες ζωές» αναφέρει η υπηρεσία του ότι κινδυνεύουν και άλλες ζωές» αναφέρει συγκεκριμένα η υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Ανησυχούμε επίσης σε μεγάλο βαθμό για τους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί από διακινητές κοντά στα σύνορά μας. Το περιστατικό ωστόσο, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία είναι εκτός της ελληνικής επικράτειας» απάντησε ο κ. Μηταράκης, επικαλούμενος τη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

We are also deeply concerned about migrants stranded by smugglers near our borders. The incident however, as reported by the Hellenic Police @hellenicpolice is outside Greek territory.