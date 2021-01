Στις αυριανές εισηγήσεις των ειδικών στρέφεται το ενδιαφέρον καθώς αναμένεται να επιτραπεί μερικώς το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Συγκεκριμένα, ένδυση, υπόδηση και κοσμήματα αναμένεται να λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click in shop, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι του λιανεμπορίου με click away. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ στα εμπορικά κέντρα, θα πραγματοποιούνται «παραλαβές εκτός» αν υπάρχει η δυνατότητα, ενώ αν δεν υπάρχει οι αγορές θα πραγματοποιούνται με click in shop, πάντα βέβαια με τους περιορισμούς για τα άτομα βάσει τετραγωνικών, ενώ θα υπάρχει αναρτημένη λίστα των ραντεβού τα οποία θα κλείνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά.

Με το click away δεν υπήρξε ιδιαίτερη επιβάρυνση τις ημέρες των γιορτών και τα στοιχεία αυτά θα τα έχουμε προσεχώς, ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Εξαδάκτυλος ανέφερε πως το click in shop, που προτείνεται για καταστήματα ενδύσεων και υποδημάτων, «επί του πρακτέου είναι το ίδιο με την αγορά τροφίμων στο σουπερμάρκετ».

Ωστόσο δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό στις «κόκκινες» περιοχές να υπάρξει ειδικό καθεστώς για το άνοιγμα της αγοράς. «Δε μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα ταυτόχρονα. Δεν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα, η οποία δεν επιτείνει τη μετάδοση του ιού. Σε οποιοδήποτε άνοιγμα περιμένουμε την επιβάρυνση της επιδημιολογικής εικόνας».

Είτε λιανεμπόριο, είτε γυμνάσια και λύκεια

Την ίδια ώρα ωστόσο οι λοιμωξιολόγοι δύσκολα φαίνεται πως θα γνωμοδοτήσουν υπέρ του ανοίγματος των γυμνασίων και των λυκείων, τουλάχιστον κατά την προσεχή εβδομάδα.

Ο Νίκος Σύψας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε πως δεν είναι εφικτό ακόμη να ανοίξει και το λιανεμπόριο και τα σχολεία, καθώς θα πρέπει να γίνουν αργά βήματα. Σύμφωνα με τον κ. Σύψα, το όποιο άνοιγμα θα φέρει και μία επιδείνωση «σε ανεκτό επίπεδο».

«Με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα έχουμε επιδείνωση της επιδημίας, είναι σαφές αυτό. Όλα θα αυξηθούν, και τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις, το ζήτημα είναι να είναι σε ανεκτό επίπεδο, να έχουμε δηλαδή αρκετές ελεύθερες μονάδες στις ΜΕΘ και δεν θα φοβόμαστε ότι θα μείνουν εκτός πολίτες. Οριακά ανοιχτό είναι το ΕΣΥ με κάλυψη μονάδων 60%, με μονάδες ΜΕΘ στο 80%, νομίζω πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα».

«Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει το άνοιγμα του λιανεμπορίου τη σχολική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι η κίνηση της επιδημίας στα σχολεία επηρεάζεται άμεσα από την κίνηση εκτός σχολείου. Όλα είναι αλληλένδετα. Κανένας δεν είναι σε γυάλα ή φούσκα. Αν τα στοιχεία που μας παρουσιάσουν οι επιδημιολόγοι κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι παρόμοια με αυτά που επικρατούν σήμερα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα» ανέφερε ο κ. Σύψας.

«Το πρώτο ήταν τα δημοτικά, το δεύτερο θα είναι είτε το λιανεμπόριο (ένδυση-υπόδηση) είτε οι επόμενες τάξεις της εκπαίδευσης. Και τα δύο θα έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό φορτίο. Όχι όμως και τα δύο. Η τακτική μας είναι ότι ανοίγουμε ένα βήμα τη φορά. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Παρασκευής θα το επιτρέπουν».

Σαρηγιάννης: 2.000 κρούσματα τον Απρίλιο αν ανοίξουν μαζί σχολεία και καταστήματα



Στο ενδεχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου αναφέρθηκε και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, σημείωσε ότι με τα δημοτικά σχολεία εν λειτουργία, αν ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, τα κρούσματα θα αγγίξουν τα 2.000 στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, επισήμανε ότι τότε η κατάσταση θα είναι πιο διαχειρίσιμη, καθώς και ο καιρός θα είναι καλύτερος και θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Ερωτηματικό τα γυμνάσια και τα λύκεια

Και ενώ όλα δείχνουν πως το λιανεμπόριο θα ανοίξει μερικώς στις 18 Ιανουαρίου, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Χθες, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τόνισε πως δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συζήτηση με την ειδική επιτροπή για το άνοιγμά τους, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτική για το άνοιγμα της Γ' Λυκείου ανεξαρτήτως των άλλων τάξεων.

«Η Γ' Λυκείου μας προβληματίζει γι' αυτό έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, τον περιορισμό της εξεταστέας ύλης. Από κει και πέρα, υπάρχουν σαφείς δυσκολίες στην απομόνωση της Γ' Λυκείου. Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη Γ' λυκείου διδάσκουν και στην Α' και Β' λυκείου, διαφορετικό ωράριο με την εξ αποστάσεως και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Η μεμονωμένη λειτουργία θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Στην επιτροπή των ειδικών είναι πάντοτε πάρα πολύ δεκτικοί σε ζητήματα πρακτικής φύσεως. Θέλουν να μάθουν αν είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα» εξήγησε η κυρία Κεραμέως.

