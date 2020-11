View this post on Instagram

. Αγαπητοί φίλοι,δυστυχώς η εστίαση αναγκάζεται και πάλι να διακόψει την δραστηριότητα της. θέλω να τονίσω ότι στην πλειοψηφία μας,επιχειρηματίες και εργαζόμενοι είμασταν συνεπείς και τηρήσαμε ευλαβικά όλα τα μέτρα ασφαλείας,παρ ‘όλη την οικονομική επιβάρυνση που αναγκαστήκαμε Να καλύψουμε. Όμως αναρωτιέμαι είναι μόνο η εστίαση η κύρια αιτία της διασποράς του ιού;αυτό που φοβάμαι είναι ότι πολλά εστιατόρια δεν θα μπορέσουν να ξανά λειτουργήσουν και ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων θα οδηγηθεί στην ανεργία. Ας μην ξεχνάμε ότι η εστίαση συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας και στο πολιτισμό της. Στηρίζει την Γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας. Έκκληση προς τον κύριο πρωθυπουργό. Κύριε πρωθυπουργέ όταν παίρνονται τόσο σοβαρές αποφάσεις από τις επιτροπές των υπουργείων καλό θα ήταν να συμμετέχουν σε αυτές και εκπρόσωποι του κλάδο της εστίασης.