Ηλικιακή ανάλυση για τους θανάτους από τον κορωνοϊό στην Ιταλία έκανε ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας και πρώην βουλευτής, Ηλίας Μόσιαλος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ανάλυση των θανάτων στην Ιταλια έως τις 11 Μαρτιου με διαβάθμιση ανά ηλικία

Ο αριθμός των ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον ιό στην Ιταλία ακολουθεί εκθετική τάση. Σύμφωνα με το Istituto Superiore di Sanità, στις 11 Μαρτίου η Ιταλία είχε 12.462 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις Covid-19, και 827 θανάτους. Η μέση ηλικία αυτών που πέθαναν ήταν 81 έτη και περισσότερα από τα δύο τρίτα των ασθενών είχαν διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις ή καρκίνο, ή ήταν πρώην καπνιστές. Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είχαν σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσφορίας (ARDS) που προκλήθηκε από πνευμονοπάθεια λόγω SARS-CoV-2, πως χρειάστηκαν αναπνευστική υποστήριξη και πως εάν δεν είχαν νοσήσει λόγω του νέου ιού ίσως να μην είχαν πεθάνει.

Από τους εργαστηριακά επιβεβαιωμένους Covid-19 ασθενείς, το ποσοστό των ασθενών στις μονάδες εντατικής φροντίδας, μεταξύ 1 και 11 Μαρτίου 2020, ήταν σταθερά μεταξύ 9% και 11%.

Από τους ασθενείς που πέθαναν, οι ηλικίες> 90 ετών αποτελούσαν το 14.1% των ασθενών που κατέληξαν, 42.2% ήταν ηλικίας 80-89 ετών, το 32.4% ήταν ηλικίας 70-79 ετών, το 8.4% ήταν ηλικίας 60-69 ετών και το 2.8% ηλικίας 50-59 ετών. Η αναλογία αντρών/γυναικών είναι 80% προς 20%, με μεγαλύτερη μέση ηλικία για τις γυναίκες (83.4 έτη για τις γυναίκες έναντι 79.9 ετών για τους άνδρες).

Σε πρόσφατο άρθρο (13/03/2020) που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet (Covid-19 in Italy: what is next?), επισημαίνεται πως εάν αυτή η τάση συνεχιστεί για μια ακόμη εβδομάδα, θα υπάρξουν 30,000 πάσχοντες από τον Covid-19 ασθενείς. Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι αρκετά ανησυχητικά. Είναι επομένως ανάγκη να διατεθούν επαρκείς πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των κλινών και αναπνευστήρων, για να γίνει καλή διαχείριση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Το γράφημα απεικονίζει την ποσοστιαία ανάλυση των θανάτων στην Ιταλια έως τις 11 Μαρτιου με διαβάθμιση ανά ηλικία (Covid-19 in Italy: what is next? The Lancet, 13/03/2020)

