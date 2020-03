Οι New York Times έκαναν μια διόρθωση στο πρόσφατο ρεπορτάζ τους περί μυστικού κέντρου κράτησης μεταναστών στα ελληνικά σύνορα, αναγνωρίζοντας ότι μία από τις πηγές τους έχει και τουρκικό διαβατήριο.

Πρόκειται για τον Σομάρ αλ- Χουσεΐν, τη μαρτυρία του οποίου επικαλέστηκε η αμερικανική εφημερίδα στο δημοσίευμά της, στο οποίο έκανε λόγο για συνδυασμό ρεπορτάζ και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, που υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνει την ύπαρξη «μυστικού κέντρου κράτησης μεταναστών», στο χωριό Πόρος, κοντά στα σύνορα.

Οι NYT έκαναν διόρθωση στο δημοσίευμα, αναφέροντας ότι ο Σομάρ αλ- Χουσεΐν είναι Συροκούρδος με τουρκικό διαβατήριο. «Μια προηγούμενη εκδοχή αυτού του άρθρου αναφερόταν ελλιπώς στην υπηκοότητα του κ. αλ- Χουσεΐν. Ενώ είναι Συρο-κούρδος, είναι στη μικρή μειοψηφία Σύρων εξόριστων που πρόσφατα έλαβαν τουρκικό διαβατήριο», επισημαίνεται στο τέλος του ρεπορτάζ.

Την ευθύνη για αυτό ανέλαβε ο Πάτρικ Κίνγκσλι, ένας από τους πέντε συνεργάτες της εφημερίδας που υπογράφουν το εν λόγω ρεπορτάζ.

