Επεισόδια ξέσπασαν ξανά, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, με πέτρες και δακρυγόνα.

Πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ανάψει φωτιές κοντά στον φράχτη που υπάρχει στα σύνορα. Παράλληλα, πετούν πέτρες, ενώ εκτοξεύονται και δακρυγόνα προς τα ελληνικά εδάφη, με αποτέλεσμα να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στην ελληνική πλευρά έχουν παραταχθεί τα ΜΑΤ λίγα μέτρα μακριά από τον φράχτη, ενώ πάνω από την περιοχή πετά και drone της ΕΛ.ΑΣ. Στο μεταξύ, οι ελληνικές δυνάμεις έχουν επιστρατεύσει ένα επιπλέον «εργαλείο», καθώς έχει τοποθετήσει τεράστιο ανεμιστήρα πάνω σε όχημα, προκειμένου να απωθούνται τα χημικά που φέρνει ο αέρας από την άλλη πλευρά.

Σχετικό βίντεο, με τον ανεμιστήρα, είχε δημοσιεύσει νωρίτερα σήμερα και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, στο οποίο εμφανίζονται οι πάγιοι ισχυρισμοί της Άγκυρας.

#video | #Greek border units use a giant fan to intensify the effect of #gas canisters they use against #asylumseekers#Greece pic.twitter.com/mIhW0jO3g1