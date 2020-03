Ανακοίνωση σχετικά με το επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό ανοιχτά της Κω εξέδωσε το Λιμενικό, κάνοντας λόγο για «σκοπούμενη σύγκρουση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το συμβάν σημειώθηκε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων όταν «τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους. Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε αναρτήσει βίντεο με το συμβάν η ανταποκρίτρια της γερμανικής εφημερίδας Bild στην Ελλάδα, Λιάνα Σπυροπούλου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ όλοι νομίζουν πως επικρατεί ηρεμία στο Αιγαίο καθώς δεν υπάρχουν αφίξεις προσφύγων στα νησιά, το Λιμενικό παρενοχλείται από τουρκικό σκάφος. Αποκλειστικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Bild δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO