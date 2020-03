Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν στη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κω και τα τουρκικά παράλια.

Βίντεο με το συμβάν ανάρτησε στο Twitter η ανταποκρίτρια της γερμανικής Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ όλοι νομίζουν πως επικρατεί ηρεμία στο Αιγαίο καθώς δεν υπάρχουν αφίξεις προσφύγων στα νησιά, το Λιμενικό παρενοχλείται από τουρκικό σκάφος. Αποκλειστικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η Bild δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO