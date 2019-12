Δεν είχε παραισθήσεις ο Μπόρις Τζόνσον όταν ευχαριστούσε, μεταξύ άλλων, τον Έλμο και τον Λόρδο Μπακετχεντ, στην επινίκια ομιλία του μετά την θριαμβευτική νίκη του στις βρετανικές εκλογές.

Πράγματι, υπήρξαν και καρτούν και υπερήρωες συνυποψήφιοι, καθώς όπως ορίζει ο νόμος, όποιος πολίτης επιθυμεί, μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές με την προϋπόθεση της καταβολής 500 λιρών ως εγγύηση - η οποία μπορεί να τους επιστραφεί στην περίπτωση που συγκεντρώσουν πάνω από 5% των ψήφων.

