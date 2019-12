Δεκάδες συναυλίες και εορταστικές εκδηλώσεις ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων για τα Χριστούγεννα και τις υπόλοιπες ημέρες των γιορτών έως την Πρωτοχρονιά.

Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνουν εξήντα καλλιτεχνικά σχήματα, 50 συναυλίες, pop-up events και δεκάδες δράσεις για όλη την οικογένεια, σε 76 διαφορετικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας μία εορταστική ατμόσφαιρα. Ο δήμος έχει ετοιμάσει και τρεις open air προβολές ενώ επιφυλάσσει αμέτρητες εκπλήξεις για τους επισκέπτες στο παραμυθένιο χωριό, στο pop up μουσείο και την φωτεινή διαδρομή, με εντυπωσιακά projection mappings.

«H Αθήνα μεταμορφώνεται σε μία απέραντη γιορτινή σκηνή (...) Με αυτές τις εκδηλώσεις προσπαθούμε να δώσουμε "φως" σε όλη την πόλη. Να γίνει σημείο προορισμού για τον τουρισμό που θα υποδεχθεί η πρωτεύουσα τόσο από όλη την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ο δήμος των Αθηναίων, αυτή τη χρονιά, εγκαινιάζει μία διαφορετική προσέγγιση σε τέτοιες εκδηλώσεις με στόχο να εξελίσσονται και να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα πολιτισμού, τέχνης, ψυχαγωγίας», δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα εκδηλώσεων από κοινού με την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, Άννα Ροκοφύλλου, και τον πρόεδρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωνσταντίνο Δέδε.

Φωτισμοί και στολίδια

Τα γιορτινά φώτα έχουν ήδη ξεκινήσει να ανάβουν στους δρόμους της πόλης, με την συνδρομή εταιριών, ιδρυμάτων, φορέων και σωματείων, μέσα από την πρωτοβουλία «Υιοθέτησε την πόλη σου». Στολισμένος είναι και ο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Το Athens Digital Arts Festival παρουσιάζει, για πρώτη φορά, ένα Christmas Light Festival με διαδραστικές καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα και αστέρια - ένα πολύχρωμο «δάσος» από pixels και γκι. Ο γιορτινός διάκοσμος συμπληρώνεται από το δέντρο με τις πεταλούδες και τους φωτεινούς αγγέλους - έργα τέχνης που γνωρίζουμε ήδη και τα οποία έχει επιμεληθεί ο σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης.

Την Τρίτη θα φωτιστεί το φυσικό δέντρο στο Σύνταγμα



Την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, ο Κώστας Μπακογιάννης θα δώσει το έναυσμα για να φωταγωγηθεί το φυσικό δέντρο που θα κοσμήσει φέτος την πλατεία Συντάγματος. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια ενώ η Έλενα Παπαρίζου, η Idra Kayne και ο Ίαν Στρατής θα τραγουδήσου με τη συνοδεία της Athens Big Band. Η ομάδα κρουστών Batala Atenas θα δώσει το δικό της σόου και ένα 3D projection mapping θα μεταμορφώσει την πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων: λαμπερά χρώματα, έντονα σκηνικά και εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές μεταλλαγές θα ντύσουν με μοναδικό τρόπο το ιστορικό κτίριο και θα μας γεμίσουν συναισθήματα και εικόνες.

Ποιοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στο Σύνταγμα

Καθημερινά σε όλη την πόλη –ακόμα και στα πιο απρόσμενα σημεία, θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 50 pop-up events, συναυλίες και χορευτικά shows. Κεντρική θέση στα μουσικά events των γιορτών έχει η σκηνή της πλατείας Συντάγματος, στην οποία θα ανέβουν γνωστά της ελληνικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Tamta, Onirama, Tonis Sfinos, Μύρωνας Στρατής, Μαρίνα Σάττι & fonés, Polkar, MC Yinka & the Fuzics.

Η έναρξη των μουσικών εκδηλώσεων στο Σύνταγμα θα γίνει με το Glasshouse project "We play your wish!", ένα πρωτότυπο jukebox από γυαλί. Διάσημοι djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί, μαζί με δύο dj guests, τον Ολλανδό Jochen Miller και την Xenia Ghali, συμπράττουν για καλό σκοπό στις 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Από τις 12 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος μερικά από τα πιο γνωστά και πολυφωτογραφημένα εκθέματα του Museum of Illusions Athens εγκαθίστανται σε ένα pop-up μουσείο γεμάτο χριστουγεννιάτικες ψευδαισθήσεις.

Εικαστικά εργαστήρια, αφηγήσεις παραμυθιών και παιδικές παραστάσεις, θα πραγματοποιηθούν στα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες, την Πινακοθήκη, το Πνευματικό Κέντρο, τον Πολυχώρο «Άννα & Μαρία Καλουτά», τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθηση και τις Παιδικές Χαρές του ΟΠΑΝΔΑ.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος, τα Χριστούγεννα γίνονται «Παραμυθούγεννα», με την υπογραφή του δημιουργού Γ. Δ. Λεμπέση. Από τις 21 Δεκεμβρίου, αγαπημένοι ήρωες των παιδιών ζωντανεύουν, με παραμύθια, μουσικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα happenings. Κάθε μέρα στις 17.30, ανάβει το Δάσος των Πυγολαμπίδων με τη βοήθεια των τεσσάρων «βοηθών» του Άη-Βασίλη: του Αργησίλαγου, της Καμαρωτής, του Αρίστου και της Γλυκόριζας.

Παραμονή Χριστουγέννων - Η Νύχτα των Ευχών

Στις 24 Δεκεμβρίου, ο ουρανός στην πλατεία Κοτζιά γεμίζει με τα παραδοσιακά φαναράκια της Νύχτας των Ευχών, σε ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show από το Athens Digital Arts Festival με φόντο το δημαρχιακό μέγαρο.

Υπαίθριο σινεμά

Από τις 27 έως τις 29 Δεκεμβρίου, η συμβολή των οδών Ερμού και Ασωμάτων στο Θησείο θα μεταμορφωθεί σε υπαίθριο σινεμά, σε συνεργασία με τις Νύχτες Πρεμιέρας. Για τρεις ημέρες, θα διοργανώνονται open air προβολές για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τις ταινίες τυλιγμένοι σε κουβερτάκια.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με το show στην πλατεία Συντάγματος, με οικοδεσπότες της βραδιάς τον Θέμη Γεωργαντά και τη Νάντια Μπουλέ. Μουσική, πυροτεχνήματα και λάμψη θα συνθέσουν ένα οπτικοακουστικό θέαμα, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν η Demy, η Ήβη Αδάμου, η Josephine και η χορευτική ομάδα Wolves. Την σκυτάλη θα πάρουν οι ΜΕΛΙSSES και το πάρτι θα συνεχιστεί με dj set.

