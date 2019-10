Πρόσφατα ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος έλαβε στις Κάννες δύο εντυπωσιακά βραβεία, τα οποία όπως αποδεικνύεται δεν ήταν παρά «αγορασμένα "βραβεία ματαιοδοξίας"», όπως αποκαλύπτουν τα ellinikahoaxes.gr.

Συγκεκριμένα ο κ. Καμπόσος μετέβη στις Κάννες στις 4 Οκτωβρίου, όπου παρέλαβε τα βραβεία Excellence in City Management (Αριστείο για την Διοίκηση της πόλης) και City Manager of the Year (Manager της Χρονιάς) σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Global Club of Leaders, το οποίο δημιουργήθηκε από το Europe Bussiness Assembly.

Ο Δημήτρης Καμπόσος μοιράστηκε τη βράβευσή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, ενώ το επίμαχο βραβείο, εκτός από την ΕΡΤ και την ανάρτηση του κ. Καμπόσου, παρουσιάστηκε και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Αργολίδας.

Ωστόσο κατόπιν ενδελεχούς έρευνας προκύπτει πως ο ΕΒΑ δεν είναι κάποιος οργανισμός, αλλά μια επιχείρηση που πουλάει βραβεία κόστους από 3.000 έως 9.000 λίρες το καθένα. Επίσης δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τον ΟΗΕ ή κάποιο άλλο, μικρό η μεγάλο, αναγνωρισμένο οργανισμό, όπως αυτοπαρουσιάζεται.

Επί της ουσίας αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποιος διαγωνισμός για τα βραβεία, απλώς όσοι ζητήσουν βραβείο θα το λάβουν, αρκεί να το πληρώσουν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών ξόδεψε 9.000 ευρώ από δημόσιο χρήμα για αποκτήσει τα βραβεία του ΕΒΑ, που αναφέρονται χαρακτηριστικά και ως «βραβεία ματαιοδοξίας», παρά τους εντυπωσιακούς τίτλους, δεν έχουν καμιά αναγνώριση και κανένα κύρος.

Ποιος είναι ο «μη κερδοσκοπικός οργανισμός» ΕΒΑ;

Το ΕΒΑ αυτοπαρουσιάζεται ως «μη κυβερνητικός οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν πολιτικοί, επιστήμονες και επιχειρηματίες από όλο το κόσμο» με αποστολή «την επιχειρηματική παγκοσμιοποίηση των μελών της κοινότητας, προώθηση των επιτευγμάτων τους και καινοτόμες μέθοδοι στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της ιατρικής, καθώς και διευκόλυνση της κοινωνικής προόδου». Ο ΕΒΑ φέρεται μάλιστα να έχει άμεση συνεργασία με τον ΟΗΕ.

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times και The Telegraph, πίσω από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης EBA με αριθμό 03964500 (που βέβαια δεν είναι «μη κερδοσκοπικός οργανισμός» όπως αναφέρουν), βρίσκεται ο Ουκρανός επιχειρηματίας Anton Savvov, με τον γιο του Ivan. Η εταιρία ξεκίνησε εκμεταλλευόμενη, εκτός των άλλων, την παγκόσμια φήμη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μέσω του ονόματος της ιστοσελίδας (ebaoxford.co.uk), για την πώληση βραβείων αξίας εκατομμυρίων στερλινών.

Σύμφωνα με τα ellinikahoaxes.gr, ο EBA δεν έχει καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αλλά φέρεται να χρησιμοποιεί το όνομα της Οξφόρδης, καθώς και τις φωτογραφίες των κολεγίων της Οξφόρδης στο διαφημιστικό του υλικό, για να πουλήσει βραβεία όπως το «Διεθνές Βραβείο Σωκράτης» και «The Queen Victoria Commemoration», χρεώνοντας από 3.000 έως 9.000 λίρες ανάλογα το βραβείο.

Ο τιμοκατάλογος του 2010 των βραβείων της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής συνέλευσης που δημοσίευσε ο Vladimir Sobolev στην ιστοσελίδα του. Ο Sobolev εργάζεται σε μια επιχείρηση που έλαβε την προσφορά τους.

Τα βραβεία απονέμονται από τον John Netting, πρώην λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes που έγινε «δημόσιο πρόσωπο» του EBA, όταν γνώρισε τον Ivan Savvov, γιο του Anton Savvov, την περίοδο που αυτός φοιτούσε στο πανεπιστήμιο που δίδασκε. Ο EBA πωλεί επίσης ιδιότητες μέλους σε «οργανισμούς» (που έχει δημιουργήσει) όπως ο Academic Union και ο International Club of Leaders, και δημοσιεύει άρθρα επί πληρωμή στο περιοδικό Socrates Almanac. Τα βραβεία απονέμονται σε τελετές που πραγματοποιούνται σε εκμισθωμένους χώρους, όπως το Δημαρχείο της Οξφόρδης, το Institute of Directors στο Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες στην Ευρώπη.

Πρώην υπάλληλος του EBA δήλωσε ότι έλαβαν οδηγίες να «θολώσουν» τη διάκριση μεταξύ του EBA και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Πουλούσαμε την ιδέα ότι ήμασταν μέρος του μεγάλου θεσμού της Οξφόρδης», δήλωσε ο ίδιος. Πρώην υπάλληλοι ανέφεραν πως είχαν οδηγίες να αναζητούν άτομα προς βράβευση ψάχνοντας στο διαδίκτυο για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ανθρώπους στο χώρο της επιστήμης και των επιχειρήσεων. Εάν κάποιος εκδήλωνε ενδιαφέρον να βραβευτεί, θα λάμβανε μια σειρά οικονομικών προσφορών, αναλόγως του βραβείου που θα επιθυμούσε.

Πόσο κόστισε η βράβευση του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου;

Σύμφωνα με τους Times, χρήματα φορολογουμένων θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις για να αγοραστούν τα βραβεία, κάτι που είχε συμβεί μεταξύ άλλων στην περίπτωση απονομής «βραβείου» στον κινεζικό κρατικό πάροχο ηλεκτρισμού Longyuan, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post. Το άρθρο μιλάει ευθέως για «απάτη», ενώ ο διευθυντής του παρόχου έλαβε το ίδιο μετάλλιο όπως και ο κ. Καμπόσος.

Αριστερά το μετάλλιο που απονεμήθηκε στον κ. Καμπόσο, δεξιά το μετάλλιο που έλαβε ο Κινέζος αξιωματούχος.

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών, εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 213/2019 απόφαση (όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια), η οποία ενέκρινε τη δαπάνη 3.950 ευρώ, για την πληρωμή που απαιτείται για την συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου στο συνέδριο με θέμα EUROPEAN AWARDS NIGHT, που διοργανώνεται από τον οργανισμό EUROPE BUSINESS ASSEMBLY (EBA).

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης που έστειλαν αναφέρουν ότι το ποσό θα πληρωθεί τοις μετρητοίς. Επίσης η οικονομική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2019, τα έξοδα μετακίνησης καθώς και αποζημίωσης του Δημάρχου, κ. Καμπόσου. Αναλυτικά: 660 ευρώ για έξοδα παραμονής, 900 ευρώ δαπάνη των αεροπορικών εισιτηρίων και 200 ευρώ ημερήσια αποζημίωση. Συνολικό ποσό 3.400 ευρώ. Τέλος, η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ίδια ημέρα να εγκρίνει την κάλυψη των εξόδων καθώς και την αποζημίωση του κ. Ροϊνιώτη με την ιδιότητα του μεταφραστή. Αναλυτικά: έξοδα διαμονής 160*3= 480 ευρώ, δαπάνη των αεροπορικών εισιτηρίων 900 ευρώ και 80*2 = 160 ευρώ ημερήσια αποζημίωση (Συνολικό ποσό 1.600 ευρώ). Συνολικό κόστος 8.950 ευρώ για βραβεία χωρίς καμιά αξία.

Τι απάντησε ο δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος



Σε τηλεφωνική συνέντευξη με τον Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών, και σε ερώτηση των ellinikahoaxes.gr αν ήταν δική του πρωτοβουλία, ο Δημήτρης Καμπόσος απάντησε:

«Όχι, ήρθε ένα μειλ στο δήμο Άργους Μυκηνών –όχι σε μένα- είχαν δει (ο EBA) τα βραβεία του 2017 (Τα «Best city Awards» στα οποία πήρε το χρυσό βραβείο ο Δήμος) και ήθελαν να καλέσουν κάποιους ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάποιες ερωτήσεις γιατί είδαμε κάποια περίεργα πράγματα εκεί μέσα, δηλαδή οι συγκεκριμένοι είχαν κατηγορηθεί για κάποια πράγματα. Κάναμε την αλληλογραφία και το σκεφτήκαμε ανάποδα. Είπαμε «πολύ ωραία, αφού μας ζητάνε να πάμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας και τα χρήματα της συμμετοχής είναι πάρα πολύ λίγα (τρεισήμισι χιλιάδες ευρώ για 2 άτομα να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα) με τραπέζια για οικονομικά, αναπτύξεις και λοιπά από καθηγητές της Αγγλίας, αποφασίσαμε να πάμε. Έτσι πήγαμε, τώρα πας σε μια έκθεση και δίνεις 15 και 20 χιλιάδες και γι'αυτό το κάναμε, όχι δεν ήταν δική μας η πρωτοβουλία».

Σχετικά με τα 3.900 ευρώ για τη συμμετοχή σε ένα βραβείο, ο δήμαρχος απάντησε πως «δεν πληρώνεις για το βραβείο αλλά πληρώνεις για το ότι εκθέτεις το δήμο σου σε όλα τα άλλα κράτη. Αυτό πληρώνεις και συμμετέχεις στα gala -αν δεν θέλεις να συμμετέχεις σε αυτά τα πράγματα, δεν πληρώνεις. Εμείς ζητήσαμε να συμμετάσχουμε και πληρώσαμε. Το Δήμο μου διαφήμισα. Και πλήρωσα για τη διαφήμιση του τόπου μου».

Σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί πως το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΒΑ δεν είναι παράνομο, διότι ενώ τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι διαπιστευμένα για την απονομή πτυχίων, δεν υπάρχει νομοθεσία που να εμποδίζει τις εταιρείες να εμπορεύονται «βραβεία ματαιοδοξίας».

