Ανοιχτή επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας απευθύνουν 16 ΜΚΟ και φορείς, με την οποία ζητούν την άμεση κατάργηση της χρήσης ακατάλληλων χώρων κράτησης μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Στην επιστολή αναφέρουν χαρακτηριστικά τα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων και των αστυνομικών διευθύνσεων ως κατ' εξοχήν ακατάλληλες εγκαταστάσεις, καθώς δεν υπάρχει καν η δυνατότητα προαυλισμού των κρατουμένων. Όπως επισημαίνεται, εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε τέτοιους χώρους για διάστημα που κυμαίνεται από εβδομάδες έως και μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει σε διαδοχικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με τις οποίες η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση των κρατουμένων. Κάνουν λόγο, επιπλέον, για ελλιπή συντήρηση των εγκαταστάσεων κράτησης, ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

Επίσης, αναφέρουν και άλλα προβλήματα στις διαδικασίες διοικητικής κράτησης, όπως η κράτηση ευάλωτων ατόμων, η έλλειψη εξατομικευμένης προσέγγισης με βάση τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε αλλοδαπού υπηκόου που συλλαμβάνεται, η ελλιπής ή λανθασμένη καταγραφή ασυνόδευτων ανηλίκων, η μη χρήση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και η κράτηση ατόμων, των οποίων η απέλαση προσκρούει στην αρχή της μη επαναπροώθησης.

Ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωση Αίτημα, Σπύρος Ριζάκος, χαρακτηρίζει τη διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο «σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες» ως «μελανή κηλίδα για τη χώρα μας, την οποία οφείλουν οι αρμόδιες αρχές να εξαλείψουν». Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα, Ταχέρ Αλιζαντά, τονίζει ότι «οι συμπατριώτες μας που φεύγουν από το Αφγανιστάν για να γλυτώσουν από τον πόλεμο και τις διώξεις έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν προστασία. Συχνά, όμως, βρίσκονται κρατούμενοι και μάλιστα σε χώρους, όπου δεν βλέπουν ούτε το φως του ήλιου. Είναι πολύ άσχημο για την Ελλάδα να αντιμετωπίζει έτσι κατατρεγμένους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Την ανοιχτή επιστολή συνυπογράφουν οι οργανώσεις Αίτημα, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα, Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία, Praksis, Solidarity Now, Refugee Legal Support Athens, International Detention Coalition, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, Equal Rights Beyond Borders, Refugee Rights Europe, Border Criminologies-Oxford University.

