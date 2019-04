Μια νέα καμπάνια για την ευαισθητοποίηση των τουριστών σχετικά με τη μεταφορά με τα γαϊδουριών της Σαντορίνης, έφερε στο φως ο Guardian.

Η καμπάνια καλεί τους επισκέπτες να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των ιπποειδών.

Η καμπάνια έχει τίτλο Put yourself in their hooves [μτφ: Βάλτε τον εαυτό σας στις οπλές τους], που αποτελεί αναφορά στην φράση Put yourself in my shoes [μτφ: Bάλε τον εαυτό εαυτό σου στα παπούτσια μου] η οποία χρησιμοποιείται όταν κάποιος καλείται να μπει στη θέση κάποιου άλλου.

«Βάλτε τον εαυτό σας στις οπλές τους». Αυτό είναι το μήνυμα που οι παραθεριστές καλούνται να αναλογιστούν πριν καβαλήσουν ένα γαϊδούρι για να ανέβουν τα 600 και πλέον σκαλιά της Σαντορίνης.

Τα ιπποειδή της Σαντορίνης είναι υποχρεωμένα εδώ και αρκετά καλοκαίρια να μεταφέρουν τους τουρίστες και επιτέλους φαίνεται να ήρθε ο καιρός για να απαλλαγούν από αυτό το φορτίο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Ακτιβιστές, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας ανέλαβαν δράση.

Το αποτέλεσμα είναι μια άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση των τουριστών.

Μέσα από την πρωτοβουλία οι επισκέπτες του νησιού θα μάθουν περισσότερα για την πίεση που ασκείται στα ζώα όταν αυτά καλούνται να ανέβουν τα ιλιγγιώδη σκαλιά φορτωμένα με ανθρώπους.

«Η καμπάνια είναι έτοιμη να ξεκινήσει», δήλωσε στον Guardian, ο δήμαρχος της Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος από τα Φηρά.

«Εκπρόσωποι από τη διεθνή ένωση κρουαζιέρας ήταν εδώ στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα και υποσχέθηκαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση [για το πρόβλημα], ενώ από την πλευρά μας θα μοιράσουμε φυλλάδια με πληροφορίες. Τα μουλάρια και τα γαϊδούρια είναι κομμάτι της παράδοσής μας. Οι νεότεροι ιδιοκτήτες, ειδικά, έχουν καταλάβει πως τα ζώα χρειάζονται φροντίδα», ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού.

Στη Σαντορίνη τα ιπποειδή χρησιμοποιούνται για την μεταφορά ανθρώπων από το λιμάνι του νησιού στον κυρίως οικισμό 400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ο Guardian επισημαίνει πως το τελεφερίκ βοήθησε στο να μειωθεί το φορτίο ωστόσο ο υπερτουρισμός αύξησε τη ζήτηση.

Στο 76 τετραγωνικών χιλιομέτρων νησί αποβιβάζονται κάθε μέρα 17.000 τουρίστες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα ιπποειδή πάσχουν από τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, πληγές σπονδύλων και εξάντληση.

Το περασμένο καλοκαίρι, περισσότεροι από 108.000 άνθρωποι υπέγραψαν σχετικό ηλεκτρονικό υπόμνημα εκφράζοντας την λύπη τους γι αυτό που περιγράφουν ως «άσκοπα και περιττά βασανιστήρια των ιπποειδών που χρησιμοποιούνται σκληρά για τη μεταφορά ανθρώπων που θέλουν την 'πραγματική ελληνική εμπειρία'».

O Guardian σημειώνει πως οι εικόνες των υπερφορτωμένων ζώων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και αναφορές για κακοποίηση και παραμέληση.

Η κατακραυγή οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση στη θέσπιση νομοθεσίας που καθιστά παράνομη τη μεταφορά από ιπποειδή «φορτίου που υπερβαίνει τα 100 κιλά ή το ένα πέμπτο του σωματικού τους βάρους».

Παρότι οι παραθεριστές δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα, ο κανονισμός ερμηνεύτηκε ως μια απαγόρευση μεταφοράς υπέρβαρων τουριστών.

Οι ακτιβιστές ωστόσο επισημαίνουν πως οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα.

Η Κάθριν Ράις, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του UK Donkey Sanctuary που βρίσκεται πίσω από την καμπάνια, ανέφερε πως το «Βάλτε τον εαυτό σας στις οπλές τους» καλεί τους παραθεριστές να σκεφτούν αν τα ιπποειδή αντιμετωπίζονται ανθρώπινα, έχουν αρκετή σκιά και νερό και αν μπορούν να μεταφέρουν το φορτίο.

«Αν όχι, άλλες επιλογές, όπως το περπάτημα ή το τελεφερίκ, ίσως αποτελούν ένα περισσότερο υπεύθυνο τρόπο μεταφοράς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας συμφώνησαν να πάρουν μέρος στην εκστρατεία μετά από παράπονα επιβατών.

Στη συνάντηση με τον δήμαρχο συμφώνησαν να προβάλουν ένα animated βίντεο στα πλοία τους, όταν αυτά θα ταξιδεύουν προς το νησί.

«Ζητώντας από τους επιβάτες μας 'να βάλουν τον εαυτό τους στις οπλές τους' είναι ένα σημαντικό βήμα του σχεδίου βιωσιμότητας προορισμού που έχουμε για το νησί», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη αντιπρόσωπος ανατολικής Μεσογείου της CLIA, της μεγαλύτερης διεθνούς ένωσης κρουαζιέρας.

Με πληροφορίες από Guardian