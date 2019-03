Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, για τη διενέργεια ασκήσεων μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου ανήμερα της 25ης Μαρτίου, συνεχίζοντας το μπαράζ προκλήσεων των τελευταίων ημερών.

Η NAVTEX 0366/19 που εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές δεσμεύει μεγάλη περιοχή εντός του FIR Αθηνών και εντός της ελληνικής ζώνης ευθύνης SAR και έκδοσης αναγγελιών, για «διμερή Άσκηση που θα διεξαχθεί με τουρκικές και Νατοϊκές ναυτικές μονάδες στις 25 Μαρτίου».

Η επίμαχη Navtex έρχεται μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τις πτήσεις των ελληνικών αεροσκαφών.

«Όταν τα αεροσκάφη μας απογειωθούν στο Αιγαίο βλέπετε πως απογειώνονται και τα αεροσκάφη από την Ελλάδα. Όμως όταν απογειωθούν τα αεροσκάφη της Ελλάδας και απογειώσουμε τα δικά μας, τότε λένε ''γιατί τα απογειώσατε;». Όταν εσύ απογειώνεις, τότε θα απογειωθεί και το δικό μου. Αυτή η υπόθεση δεν έχει συγχώρεση. Αν συμβεί κάτι άλλο, τι θα γίνει; Aς δέσουμε τον γάιδαρο μας σε γερό κοντάρι και μετά έχει ο Θεός!»

Χθες, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνιζε σε ανακοίνωσή του πως αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια εναέριου χώρου, για την Ελλάδα.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε δύο φορές ασκήσεις σε παράνομα δεσμευμένες περιοχές, εντός της κυπριακής ΑΟΖ, στις οποίες είχαν συμμετάσχει αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Η τουρκική NAVTEX N/W : 0366/19 MEDITERRANEAN SEA BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND NATO NAVAL UNITS ON 25 MAR 19 FROM 1000Z TO 1700Z IN AREA BOUNDED BY; 36 10.00 N – 028 29.00 E 35 38.00 N – 030 15.00 E 34 38.00 N – 029 47.00 E 35 04.00 N – 028 02.00 E CAUTION ADVISED.