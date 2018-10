Αρκετά είναι τα βίντεο που έχουν καταγράψει τη στιγμή του σεισμού στο Ιόνιο με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Η αίσθηση όπως την περιγράφουν οι κάτοικοι ήταν τρομαχτική ενώ οι περισσότεροι πέρασαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους.

Μετά την κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκαν δεκάδες μετασεισμοί, αρκετά μεγάλης έντασης.

Ο κύριος σεισμός ήταν 6,4 Ρίχτερ και έγινε στη 1.54' τα ξημερώματα. Η δόνηση συντάραξε όλη τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έγινε αισθητός ακόμη και στην Αθήνα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μισή ώρα πριν την εκδήλωση της δόνησης των 6,4 Ρίχτερ είχε σημειωθεί κι άλλη σεισμική δόνηση, στο ίδιο σημείο, μεγέθους 5,1 βαθμών Ρίχτερ που είχε γίνει αισθητή μέχρι την Ηλεία.

Περίπου δέκα λεπτά μετά τον κύριο, ακολούθησε μετασεισμός 5,4 Ρίχτερ. Λίγο μετά τις 3:00 σημειώθηκαν δύο ακόμα μετασεισμοί στο ίδιο σημείο, που είχαν ένταση 4,8 βαθμών Ρίχτερ και ακόμα έναν 4,9 Ρίχτερ. Περίπου είκοσι λεπτά αργότερα σημειώθηκε ακόμα ένας μετασεισμός 4,8 Ρίχτερ.

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.



