Ο ΕΟΤ και το υπουργείο Τουρισμού επέλεξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια τουριστική καμπάνια της Ελλάδας.

Ο κορυφαίος Έλληνας NBAer θα αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας, ανοιχτή σε όλους τους επισκέπτες 365 ημέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας όλα τα επιμέρους θεματικά τουριστικά προϊόντα της (γαστρονομία, πολιτισμός, αθλητισμός, city-break κ.ά.) με τη συμμετοχή του σε σποτ.

«Όταν γνώρισα την οικογένεια του Γιάννη συγκινήθηκε με το πόσο αγαπούν την Ελλάδα. Είναι άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας και στο πλαίσιο αυτό ζήτησα να γίνει και πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού, κάτι που με χαρά, όπως είπε, αποδέχτηκε. Πρωταγωνιστεί σε ένα σποτ και καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί την Ελλάδα 365 ημέρες τον χρόνο», δήλωσε η η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να προβάλλουν την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της, αλλά και την αλληλεγγύη και τη φιλανθρωπία. Μάλιστα, στάθηκε στην πρωτοβουλία της οικογένειάς του να ενισχύσει το φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός του Κόσμου», με αγώνα 5 χιλιομέτρων, διοργανώνεται τον Ιούλιο. Επίσης, δήλωσε υπερήφανος και συγκινημένος που είναι πρεσβευτής της Ελλάδας για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών.

Στην ερώτηση τι σημαίνει για τον ίδιο να είναι πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, απάντησε: «Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί αγαπάω την Ελλάδα. Αγαπώ τη χώρα μου, εδώ που γεννήθηκα και μου δίνεται η ευκαιρία να δείξω τις ομορφιές, τους ανθρώπους, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου γιατί το πιο σημαντικό είναι η φιλανθρωπία. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Είμαι υπερήφανος που επέλεξε εμένα και την οικογένειά μου το υπουργείο Τουρισμού. Θα μπορούσε να επιλέξει οποιονδήποτε άλλον, αλλά επέλεξε εμένα και την οικογένειά μου κι αυτό με συγκινεί, μέσα από την καρδιά μου θέλω να πω "ευχαριστώ"».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε το τηλεοπτικό σποτ στα social media, ανάρτηση που συγχρόνως δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων των πρεσβειών της Ελλάδας, όλων των γραφείων του ΕΟΤ και των ελληνικών γραφείων γραφεία Τύπου.

This is my country Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/7S0P203rzB