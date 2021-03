Έκρηξη σημειώθηκε σε πόλη της Ολλανδίας κοντά σε ιατρικό κέντρο για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με την αστυνομία η έκρηξη σημειώθηκε στο Bovenkarspel, στις 6.55 π.μ. (τοπική ώρα).

Από την έκρηξη καταστράφηκαν τα παράθυρα στο ιατρικό κέντρο αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Bij de teststraat Covid van de GGD in Bovenkarspel is vanochtend om 06.55 uur een explosief afgegaan. Ramen vernield, geen letsel. Politie doet onderzoek. Omgeving is afgezet.