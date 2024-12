Πόσα χρήματα φέρνουν την ευτυχία; $587.000 ετησίως, απαντά η Gen Z στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, η Generation Z, δηλαδή τα άτομα που έχουν γεννηθεί την περίοδο από το 1997 μέχρι το 20212, δηλώνουν ότι θα έπρεπε να έχουν ετήσιο μισθό που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο δολάρια για να νιώθουν ικανοποιημένοι.

Η απάντηση των ερωτηθέντων υποδηλώνει τη μετατόπιση της γενιάς των Zoomers προς τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Σε πρόσφατη έρευνα της Empower, μίας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που διεξήχθη τον Σεπτέμβρη με τη συμμετοχή 2.200 Αμερικανών, οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην Generation Z απάντησαν ότι θα έπρεπε να αμείβονται με $587.000 δολάρια ετησίως για να είναι «οικονομικά επιτυχημένοι».

Ο αριθμός αυτός είναι από τρεις μέχρι και 6 φορές μεγαλύτερος από τις μισθολογικές απαιτήσεις κάθε άλλης γενιάς και σχεδόν εννεαπλάσιος του μέσου μισθού στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Axios, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι νεότεροι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από μία προοδευτική κοσμοθεωρία. Έτσι, αν οι υπέρογκες μισθολογικές φιλοδοξίες φέρουν την Generation Z πιο κοντά στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, τότε αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Όμως για ποιο λόγο αισθάνεται η Generation Z τόσο έντονα την ανάγκη της οικονομικής σταθερότητας και γιατί έχουν τόσο μεγάλες προσδοκίες;

«Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι υπολείπονται, με τους μισούς να πιστεύουν ότι είναι λιγότερο επιτυχημένοι οικονομικά σε σύγκριση με τους άλλους γύρω τους», λέει στο Axios η Rebecca Rickert, επικεφαλής επικοινωνίας της Empower. «Η πλειοψηφία πιστεύει ότι η ευημερία είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί για τη γενιά τους, γεγονός που επηρεάζει τον μαγικό αριθμό που οι άνθρωποι αποδίδουν στην επιτυχία».

Επίσης, σημαντικό αντίκτυπο στις φιλοδοξίες των λεγόμενων «zoomers» έχουν οι influencers, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν διαστρεβλώσει την εικόνα που έχουν πολλά άτομα για τη συγκέντρωση πλούτου.

«Οι influencers παρουσιάζουν ψευδείς εκδοχές της πραγματικότητας που υποδηλώνουν ότι η οικοδόμηση πλούτου είναι εύκολη και η σκληρή δουλειά ξεπερασμένη», λέει ο David Laut, CIO της Abound Financial στην Καλιφόρνια.

«Είναι ευρέως γνωστό ότι η σύγκριση είναι ο «κλέφτης» της χαράς και αυτό οδηγεί την επόμενη γενιά να αισθάνεται μιζέρια, θέτοντας όλο και υψηλότερους πήχεις ως προϋπόθεση για την ευτυχία», πρόσθεσε.

Ακόμη, είναι γεγονός ότι τα μέλη της Generation Z σε μεγάλο βαθμό έχουν μεγαλώσει σε ένα καθεστώς συνεχών κρίσεων, γνωστό ως «permacrisis», ξεκινώντας από την οικονομική κρίση του 2008-09 και φτάνοντας μέχρι τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη σήμερα.

Έτσι, οι zoomers δίνουν προτεραιότητα πάνω από όλα στα οικονομικά θέματα.

«Ανησυχούν για το αυξημένο κόστος ζωής, έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα χρήματά τους αγοράζουν πολύ λιγότερα αγαθά από ότι πριν από λίγα χρόνια. Θεωρούμε ότι αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο τι πιστεύουν ότι χρειάζεται για να είναι κανείς «οικονομικά επιτυχημένος» στο σημερινό μας κλίμα», είπε στο Axios η Julia Peterson, διευθύντρια καταναλωτικού μάρκετινγκ στην εταιρεία Archrival, που στοχεύει τις υπηρεσίες της στο νεανικό κοινό.

Two Things Can Be True At The Same Time.



Gen Zs can be entitled and have unrealistic expectations due to being bombarded with immense wealth on social media.



AND



Gen Zs can be facing headwinds in the form of an employer’s job market with stagnating wage growth and over… pic.twitter.com/ExsLeglB1U