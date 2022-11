To Grindr εισήχθη στη Wall Street και η μετοχή του εκτοξεύτηκε κατά 300%

Οι μετοχές της εφαρμογής γκέι ραντεβού Grindr εκτοξεύτηκαν πάνω από 300% μετά την εισαγωγή της εταιρείας τη Wall Street.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μόλις τα στελέχη της εταιρείας χτύπησαν το χαρακτηριστικό καμπανάκι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η τιμή τής μετοχής εκτοξεύτηκε από τα 16.90 στ 71.51 δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC, το πρωί της Παρασκευής μπροστά από το κτήριο του χρηματιστηρίου, εκτός από τους επενδυτές, τους τραπεζικούς και ασφαλώς τους τουρίστες, βρίσκονταν drag queens, στο πλαίσιο μιας πανηγυρικής εκδήλωσης για την πρεμιέρα της εταιρείας στη Wall Street.

To Grindr ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο τη σύναψη συμφωνίας συγχώνευσης με την Tiga Acquisition Corp, μια εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού, υπό τον νέο εταιρικό τίτλο Grindr Inc. Η συμφωνία έδωσε στην εταιρεία αποτιμώμενη αξία 2,1 δισ. δολαρίων και έσοδα ύψους 384 εκατ. δολαρίων, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή χρεών της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Grindr, Τζορτζ Άρισον που ανέλαβε καθήκοντα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε πως η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αντανακλά τη γενικότερη συμπερίληψη της LGBTQ κοινότητας, στα χρηματοοικονομικά και γενικότερα.

