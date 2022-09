Eurostat: «Το ψωμί πιο ακριβό από ποτέ»- Πόσο αυξήθηκε η τιμή στην Ελλάδα

Η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά σχεδόν 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία –χώρες που είναι και οι δύο σημαντικοί εξαγωγείς σιτηρών και λιπασμάτων– συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και να επιταχύνει τον πληθωρισμό.

Η τιμή του σταριού αυξάνεται από τον Φεβρουάριο, όταν λόγω του πολέμου διακόπηκαν οι εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας επί μήνες ενώ περιορίστηκαν και οι εξαγωγές λιπασμάτων επειδή οι Ρώσοι παραγωγοί έχασαν την πρόσβαση στα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να στέλνουν αμμωνία σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Eurostat, η μέση τιμή του ψωμιού στην ΕΕ ήταν κατά 18% υψηλότερη τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με βάση στοιχεία της Eurostat. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2017, όταν η Eurostat ξεκίνησε να κρατά στατιστικά στοιχεία. Τον Αύγουστο του 2021 η μέση τιμή του ψωμιού αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση.

