Η Black Friday έχει γίνει θεσμός, πλέον, και στην Ελλάδα, με τη «μαύρη» Παρασκευή 2024 να απέχει σχεδόν έναν μήνα.

Για εκατομμύρια ανθρώπους η Black Friday είναι η πιο κατάλληλη μέρα για να κάνουν τις πιο σημαντικές χριστουγεννιάτικες αγορές. Στην Ελλάδα, η πρακτική εισήχθη για πρώτη φορά το 2015 ενώ από το 2016, άρχισαν να την εφαρμόζουν όλο και περισσότερες εταιρείες, αν και από τις αρχές του 21ου αιώνα έγιναν προσπάθειες από τους λιανοπωλητές με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες να εισαγάγουν την Black Friday σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Black Friday 2024: Γιατί ονομάζεται «μαύρη» Παρασκευή

Η Black Friday είναι η ημέρα με τον μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2005, αν και ειδήσεις, που εκείνη την εποχή ήταν ανακριβείς, την περιέγραφαν ως τέτοια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου Black Friday με εμπορική σημασία υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων, που σημειωνόταν την ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961.

Πάνω από 20 χρόνια αργότερα, καθώς η φράση έγινε πιο διαδεδομένη, έγινε δημοφιλής η εξήγηση ότι αυτή η μέρα είναι το σημείο του έτους κατά το οποίο το λιανεμπόριο αρχίζει να γυρίζει σε κέρδος, δηλαδή στην αμερικάνικη αργκό από «το κόκκινο» (in the red) περνάει «στο μαύρο» (in the black).

Black Friday 2024: Πότε πέφτει φέτος

Ο θεσμός της Black Friday έχει γίνει ανάρπαστος σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται, επί της ουσίας, για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου που κάθε χρόνο οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγορές προϊόντων σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές. Η Black Friday είναι η Παρασκευή που ακολουθεί την αμερικανική γιορτή της Ημέρας των Ευχαριστιών και συνήθως πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ 23-29 Νοεμβρίου. Έτσι, φέτος η Black Friday 2024 «πέφτει» την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024.