Συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το ταμείο ανάκαμψης επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την έναρξη των συνομιλιών για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, η συμβιβαστική πρόταση μεταξύ της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας έγινε δεκτή από τους 27 αρχηγούς κρατών- μελών.

Η Ουγγαρία και η Πολωνία συμφώνησαν να αποσύρουν το βέτο που είχαν θέσει εξαιτίας της σύνδεσης της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με το κράτος Δικαίου. Η συμβιβαστική πρόταση προβλέπει ότι η σύνδεση αυτή θα εφαρμοστεί μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη νομιμότητά της.

Μετά τη συμφωνία ξεκλειδώνεται πλέον το πακέτο των 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (1,07 τρισ. ευρώ για τα έτη 2021-2027) και το ταμείο ανάκαμψης "Next Generation EU", ύψους 750 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα θα λάβει συνολικά 31,9 δισ. ευρώ - 22,5 δισ. ευρώ ως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. υπό τη μορφή δανείου.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω Twitter. «Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την ενσωμάτωση και να ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας», σημείωσε ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συμβουλίου.

«Το πακέτα ανάκαμψης αποτελεί ορόσημο που θα προωθήσει τις «πράσινες» και ψηφιακές μεταβάσεις».

