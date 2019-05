Κάποιες φορές ο τόπος καταγωγής, από μακρινή παιδική ανάμνηση, γίνεται ανάγκη για επιστροφή και πάθος που αλλάζει τη ζωή σου. Ειδικά όταν αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος από την ελληνική φύση, όπως οι ελαιώνες της οικογενειακής επιχείρησης Greenolia. Μια εταιρεία που παράγει αγνό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και βιολογικές ελιές υψηλής ποιότητας από δέντρα που απλώνονται στην περιοχή της Στυλίδας, στις παρυφές του βουνού Όθρυς, με ελιές της ποικιλίας Αμφίσσης, και φτάνουν στη γη της Πελοποννήσου, μίας από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, όπου βρίσκεις την περίφημη κορωνέικη ποικιλία.

Η αγάπη των ανθρώπων της Greenolia δεν αφορά μόνο την ελιά και τα προϊόντα της αλλά ολόκληρη την ελληνική φύση. Με πάθος για την υγιεινή και γευστική διατροφή αλλά και με μια φιλοσοφία που βασίζεται στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και στη σημασία που κατέχει το ελαιόλαδο στην ελληνική καθημερινότητα, η εταιρεία διευρύνει την ομάδα της με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα και συνεργάζεται με επώνυμους πιστοποιημένους καλλιεργητές, ελαιοτριβείς και τυποποιητές οι οποίοι ακολουθούν υψηλά ποιοτικά πρότυπα.

Το τελικό προϊόν είναι τρεις ποικιλίες ελαιόλαδου, premium, classic και organic, καθώς και μια σειρά από ελιές βιολογικής γεωργίας και αγνά χειροποίητα σαπούνια. Οι διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς αποτελούν ένα κομμάτι της αναγνώρισης του μόχθου και της συνεχούς προσπάθειας που κρύβεται πίσω από κάθε συσκευασία Greeenolia, με πιο πρόσφατη τη διάκριση «Gold Medal in the XXIV edition of BIOL for the best organic extra virgin olive oil in the world» σε διαγωνισμό που διεξήχθη στην Ιταλία.Το μεγαλύτερο μέρος, όμως, της ανταμοιβής είναι η εμπιστοσύνη του καθημερινού καταναλωτή που αναγνωρίζει την ποιότητα, τον σεβασμό και την αγάπη για ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά του τόπου μας, το ελαιόλαδο.

