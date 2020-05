Οι κατάλογοι της αλυσίδας ZARA στο διαδίκτυο είναι ομολογουμένως υπερ-πλήρεις, αφού εκτός από τις απλές φωτογραφίες των ρούχων, συνοδεύονται από μεγάλες, πρωτότυπες φωτογραφήσεις μοντέλων σε ευρηματικές πόζες αλλά κάποιοι στο Twitter προβληματίζονται με αυτό.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Twitter σχολίασε πως δεν μπορούσε να οπτικοποιήσει πως θα φαινόταν πάνω του ένα ρούχο που ήθελε διακαώς να αγοράσει, επειδή το μοντέλο που το πρόβαρε στον ηλεκτρονικό κατάλογο, είχε φωτογραφηθεί σε μία «ακροβατική» πόζα που του έκρυβε τις πραγματικές αναλογίες του ρούχου.

Πολύ γρήγορα, το thread πήρε «φωτιά» και αρκετοί φανατικοί και μη πελάτες των ZARA άρχισαν να αναρτούν φωτογραφίες από τον κατάλογο της αλυσίδας ρούχων, με μοντέλα που φορούσαν ρούχα της αλυσίδας σε ευφάνταστες πόζες.

Seen the Zara pose post and decided to have a look for myself, what is going on.. pic.twitter.com/i4ZSnXN4oY