Ένας ηλικιωμένος άνδρας στη Βρετανία αποφάσισε να πάρει μαθήματα μπαλέτου μετά το θάνατο της γυναίκας του και κατάφερε να περάσει τις πρώτες του εξετάσεις.

Ο 75χρονος Bernard Bibby και η σύζυγός του Celia ήταν παντρεμένοι για 55 χρόνια. Ο χορός ήταν εκείνος που τους ένωσε, καθώς «ήταν το μόνο αγόρι στο κλαμπ των νέων που μπορούσε να χορέψει jive».

Ξεκίνησε τα μαθήματα μπαλέτου πριν από τέσσερα χρόνια και το Νοέμβριο έδωσε τις πρώτες του εξετάσεις. «Πήρα το χάλκινο, παρόλα αυτά έχω μείνει λίγο άφωνος. Με τρεις βαθμούς ακόμα θα είχα πάρει το ασημένιο» λέει ο ίδιος.



Αμέσως μετά το θάνατο της συζύγου του το 2015, ο Bernard Bibby είπε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πουλήσει την τηλεόρασή του για να βγαίνει έξω περισσότερο. «Είχα πάρει μαθήματα ballroom και latin. Είχα δοκιμάσει κλακέτες αλλά η δασκάλα είπε πως είμαι τυπικός Άγγλος - άκαμπτος και ότι θα μπορούσα να κουνηθώ με χάρη» αφηγείται ο ίδιος προσθέτοντας πως η δασκάλα του πρότεινε να κάνει μπαλέτο για να «λυθεί».

So proud of all my adult dancers on passing their exams this session... we had some great results, but a little extra shout does go to this chap. Not bad going for a 75 year old!👏👏👏 pic.twitter.com/QrO1uUc0zy