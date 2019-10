DON'T DO IT!

Έστω 20 μέρες... Τι ζητάω δηλαδή;

Μέχρι και τις 6 η ίδια δουλειά!

Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.

Απολύτως λογικό.

Μια και κάτω.

Μάλλον θα ήθελα τέσσερις διαφορετικές...

Όταν η ζωή σου γίνεται παρατράγουδο.

ΠΡΩ-ΤΟ-ΤΥ-ΠΙ-Α!

Gee, thanks, just bought it!