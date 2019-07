Αυτός ο γλυκός καλοκαιρινός ήχος #NOT

Current mood!





Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.

Έχει συμβεί. Το ομολογώ!

TRANSLATION IS NOT AVAILABLE!

Ανωτάτη Ντελιβερική.

Ενός λεπτού σιγή!





Εεεεε; Ποια;

Ουπς!





Όλα τα έχεις πει βρε Λίτσα;