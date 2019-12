Πώς θα αισθανόσουν αν κάποιος σου έλεγε «enjoy your f***ing dinner»; Έκπληξη; Ίσως. Οικειότητα; Μπορεί. Πάντως, η αντίθεση ανάμεσα στη λέξη «απόλαυση» και στην casual διατυπωμένη προστακτική είναι μια ενδιαφέρουσα φιλοσοφία που αντικατοπτρίζεται στην αισθητική του Lost Athens. Ένας χώρος που έχουν δημιουργήσει οι Βασίλης Στεφανάκης και Γιώργος Τσούμας, ώστε να μπορείς να πας με γόβες ή σαγιονάρες, κουστούμι ή βερμούδα και να μπορείς να περάσεις το ίδιο καλά.



Η easy ατμόσφαιρα ορίζει αυτό το στέκι του Παγκρατίου που προσφέρει γεύσεις υψηλής αισθητικής, ενώ εσύ μπορείς να είσαι απλώς ο εαυτός σου. Αυτή η αντίθεση κάνει τις ιδιαίτερες γεύσεις μέρος της καθημερινότητάς σου, αποβάλλοντας επιτυχημένα την όποια ταμπέλα λειτουργεί ως όριο στην απόλαυση.

Το μενού που επιμελείται ο Κώστας Νασιόπουλος και η ομάδα του, Γιώργος Ζαχείλας, Στράτος Βλασσόπουλος, Σπύρος Καπάτος και Μαρία Τσάκα, είναι εμπνευσμένο από διεθνείς επιρροές χωρίς κανέναν γαστρονομικό περιορισμό, πέραν της υψηλής ποιότητας. Η ταξινόμηση των πιάτων γίνεται σύμφωνα με την όρεξή σου για politically correct καταστάσεις ή όχι, γι' αυτό θα βρεις πιάτα που θα απολαύσεις με το χέρι (κατηγορία with hands) με το πιρούνι (with fork) ή με μαχαιροπίρουνο (with fork and knife) και, φυσικά, μια σειρά από επιδόρπια που θα γευτείς με κουτάλι (with spoon).

Η easy ατμόσφαιρα ορίζει αυτό το στέκι του Παγκρατίου που προσφέρει γεύσεις υψηλής αισθητικής.



Ήδη το στήσιμο της κάρτας σε έχει εντυπωσιάσει. Η πραγματική έκπληξη, όμως, είναι οι γεύσεις που θα γνωρίσεις, με πιάτα που θα σε μυήσουν σε μια μοναδική εμπειρία (ακόμα κι αν πρόκειται για επιλογές που νόμιζες ότι σου είναι γνωστές).

Στις εξαιρετικές «ιδιοτροπίες» τoυ Lost Athens είναι η λίστα με μπίρες από μικρές ελληνικές ζυθοποιίες που φιγουράρουν στο ψυγείο για να σου θυμίσουν πως υπάρχει και αυτή η πλευρά της εγχώριας παραγωγής. Επιλεγμένοι προσεκτικά, αυτοί οι ζύθοι θα συνοδεύσουν το γεύμα σου, αρκεί να εμπιστευτείς τις προτάσεις του Βασίλη Στεφανάκη, που θα σε ξεναγήσει ευχαρίστως στις διαφορετικές συνταγές από τις μικροζυθοποιίες του τόπου.



Από τη μουσική μέχρι το design του χώρου, που έχει επιμεληθεί το Circus Design Studio από τον Βόλο, το Lost Athens αποτελεί εκείνο το spot όπου όλα είναι προσεγμένα, ενώ παραμένουν ανεπιτήδευτα. Και τελικά είναι το στέκι που σίγουρα θα κατακτήσει την πιο αυθεντική σου πλευρά και θα γίνει καθημερινό σημείο συνάντησης.

Info:

Αρχελάου 7, Παγκράτι, 210 7230832,

www.lostathens.gr, Instagram

Τρ.-Κυρ. 13:00-00:00, Δευτέρα κλειστά