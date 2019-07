Βλέπω τις εξομολογήσεις καθώς και τα σχόλια και έχω να σας παραθέσω το εξής γιατί μου φαίνεται μερικοί δεν το έχουν καταλάβει:It is not the strongest of the species that survives,not the most intelligent that survives.It is the one that is the most adaptable to change.Το είχε πει ο Δαρβίνος.Ειναι η πραγματικότητα,τα δεδομένα αλλάζουν κάθε 5-10 χρόνια τώρα πια.Οι επιστήμονες λένε ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται τόσο ραγδαία που η κοινωνία δεν έχει χρόνο να προσαρμοστεί.Φυσικα μαζί με την τεχνολογία αλλάζουν και οι απόψεις της κοινωνιας.Οσο κολλάμε στο τι πιστεύαμε στο παρελθόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.Δε λέω ότι κάποιος πρέπει να κάνει μεταστροφή απόψεων αλλά ίσως πρέπει να αναρωτηθεί αν τα πράγματα ήταν όντως καλύτερα στο παρελθόν ή αν απλά μας φαίνονταν καλύτερα μόνο και μόνο επειδή είχαμε συνηθίσει και η δύναμη της συνήθειας είναι τρομερό πράγμα.Το γεγονός ότι είμαστε τόσο κολλημένοι στις "σωστές" και απαρχαιωμένες αντιλήψεις μας πολλές φορές δεν μας βοηθάει να κατανοήσουμε κάποιον και ειδικά αν αυτός ο κάποιος είναι το παιδί μας και έχουμε 30-35 χρόνια διαφορά ηλικίας.Υπαρχουν κάποια πράγματα που όντως αξίζει να παλέψουμε να μην αλλάξουν γιατί θα δημιουργηθεί χάος αλλά κάποια άλλα πρέπει απλά να φύγουν και ας είχαμε καλοβολευτει.