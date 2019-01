Από τα 18 μέχρι τα 30 ήμουν από τους τύπους που θα έλεγες καμένα χαρτιά. Χωρίς σχέση, χωρίς επαγγελματική προοπτική, παχύς, χωρίς τίποτα θελκτικό, όλο μέσα στα προβλήματα, πληγωμένος από τη μία και την άλλη που μου έριχναν χυλόπιτες. Στα 30 άρχισα σιγά-σιγά να ζω, με μια ψευτοδουλειά των 600 ευρώ και λίγο γυμναστήριο, λίγο βόλτες άρχισα να νιώθω καλύτερα. Όμως γύρισε ο τροχός. Τώρα στα 35 έχω δύο παράλληλες σχέσεις, η μία 22 και η άλλη 25, και τις έχω ενημερώσει τη μία για την ύπαρξη της άλλης από την αρχή και παρότι δεν τους άρεσε αποφάσισαν να μείνουν με εμένα και με θέλουν σαν τρελές. Τώρα ζω όλα όσα δεν έζησα πριν και νιώθω να παίρνω τη ρεβάνς επιτέλους στη ζωή χωρίς ψέματα και τερτίπια. Για αυτό σε όλους τους "κουασιμόδους" 20-30 έχω να πω: Life does not stop. Keep going. Tα καλύτερα είναι μπροστά.