World of Difference: Η ουσιαστική πορεία και κοινωνική αξία του προγράμματος τα τελευταία δέκα χρόνια

Χαρακτηριστικά να αναφέρω την περίπτωση του Νίκου Βανδώρου που λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχε πάρει το εισιτήριο και ξεκινούσε να εργάζεται στον ΜΚΟ People Behind για την ανάπτυξη μιας online πλατφόρμας, του e-Πανεπιστημίου τρίτης ηλικίας με σκοπό την ενδυνάμωση και ενεργό γήρανση ατόμων άνω των 65 ετών. Καθώς λοιπόν στη φάση της πανδημίας η 3η ηλικία απομονώθηκε ακόμα περισσότερο, η πλατφόρμα αυτή αποδείχτηκε πιο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ, καθώς δίνει την ευκαιρία σε άτομα άνω των 65 ετών να συμμετέχουν από την οθόνη του σπιτιού τους σε μαθήματα ψηφιακής ενδυνάμωσης, ιστορίας της τέχνης, ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και σωματικής άσκησης! Μια ακόμη περίπτωση που ξεχώρισε μέσα στην πανδημία είναι αυτή του Βασίλη Ραφαήλ που εργάστηκε στο Κέντρο Νέων Connect your City, μια πρωτοβουλία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη του Connect your City app, μιας δωρεάν mobile εφαρμογής για νέους, που μέσω αληθινών αποστολών (challenges), γίνονται ενεργοί πολίτες. Δεδομένης της κατάστασης, η εφαρμογή αξιοποιήθηκε, ώστε να συνδράμει και στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με τους χρήστες να καλούνται πλέον, εκτός από τα challenges, να συμμετάσχουν και σε εθελοντικές δράσεις για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, με βασικά είδη και φάρμακα.