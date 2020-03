Δεδομένου ότι λόγω του κορωνοϊού είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο απ'ό,τι συνήθως, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να παίξουμε μερικά από τα αγαπημένα μας video games που μέχρι πρότινος δεν προλαβαίναμε.

Ακολουθεί, λοιπόν, μια λίστα με 20 δημοφιλή video games – για βετεράνους και αρχάριους - για να περάσουμε λίγο πιο ευχάριστα στην καραντίνα αυτό το Σαββατοκύριακο:

1. Minecraft



Το πιο δημοφιλές video game στον κόσμο δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες οκτώ παικτών να συναντηθούν online και να κατασκευάσουν τα δικά τους, εκπληκτικά κτίρια. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το Minecraft είναι ένας συνδυασμός της λογικής των Lego και μιας περιπέτειας φαντασίας. Οι φίλοι σου κι εσύ μπορείτε είτε να συνεργαστείτε κάτω από ένα κοινό πρότζεκτ είτε να παίξετε ένα από τα ανταγωνιστικά mini games.



2. Fortnite: Battle Royale



Ένα εξίσου αγαπημένο video game των έφηβων σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι το Fortnite: Battle Royale. Σε αυτό, ουσιαστικά 100 παίκτες «πέφτουν» σε ένα νησί και παλεύουν για το ποιος θα επιβιώσει στο τέλος. Αν και μπορείς να παίξεις μόνος σου, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με ομάδα είναι σαφώς πιο διασκεδαστικό. Βέβαια, το Fortnite δεν είναι αυστηρά ένα fight game, αλλά έχει και στοιχεία στρατηγικής.



3. Sea of Thieves



Το Sea of Thieves είναι μια θαλάσσια περιπέτεια που δίνει τη δυνατότητα σε τέσσερις φίλους να ανέβουν πάνω σε μια πειρατική γαλέρα προς ανακάλυψη ενός θησαυρού και μιας μοναδικής περιπέτειας. Στα πλαίσια αυτής της περιπέτειας θα συναντήσεις κι άλλους φίλους, πλοία και εξωτικά νησιά.

Sea of thives



4. Friday 13th



Πρόκειται για ένα horror παιχνίδι επιβίωσης, όπου σε κάθε γύρο ένας παίκτης επιλέγεται τυχαία κάθε φορά για να παίξει τον ρόλο του δολοφόνου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να δραπετεύσουν από τον χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλά όπλα και αντικείμενα που ανακαλύπτεις στην εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ την ίδια στιγμή χρειάζεται να ολοκληρώσεις και ορισμένες αποστολές.



5. GTA Online



To GTA Online δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες τεσσάρων παικτών να σχεδιάζουν και να κάνουν ληστείες, στις οποίες ο καθένας αναλαμβάνει ένα διαφορετικό ρόλο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ένα διαδραστικό crime movie, ενώ η αλήθεια είναι ότι για να επιβιώσεις θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον έναν έμπειρο συμπαίκτη, σε περίπτωση που εσύ είσαι αρχάριος.



6. Don't Starve Together



Η βασική ιδέα του Don't Starve Together είναι το πώς θα επιβιώσεις σε έναν εχθρικό κόσμο, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι, θα χρειαστεί να μαζέψεις ξύλα για να ανάψεις φωτιά, να βρεις μόνο σου την τροφή που θα μαγειρέψεις και να φτιάξεις όπλα για να καταφέρεις να γλιτώσεις από τους πολλούς κινδύνους που παραμονεύουν. Είναι το ιδανικό ομαδικό game, γιατί μόνο σε μια τέτοια εμπειρία ζωής και θανάτου καταλαβαίνεις ποιους από τους φίλους σου μπορείς πράγματι να εμπιστευτείς.



7. Golf Clash



Ο λόγος που το Golf Clash δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι με γκολφ οφείλεται στο ότι σου δίνει την αίσθηση πως παίζεις με μια πολύ μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων εκεί έξω.



8. Worlds With Friends Classic



Το Worlds With Friends Classic, παρότι είναι ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια για κινητό, παραμένει μέχρι σήμερα ιδανικό για τις μέρες της απομόνωσης στο σπίτι. Ένα από τα πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ότι έχει in-game chat, ενώ σε περίπτωση που οι φίλου σου δεν είναι λάτρεις αυτού του παιχνιδιού, τότε το τελευταίο σε ματσάρει αυτόματα με άγνωστους.



9. Mario Kart Tour



Το Mario Kart Tour είναι ένα κλασικό racing game για κινητά, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2019, και έχει ως πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Mario. Μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες του παιχνιδιού είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις με πολλούς παίκτες παράλληλα, μεταξύ των οποίων και οι φίλοι σου. Παρότι το παιχνίδι είναι τρομερά απολαυστικό σε smartphone, η αλήθεια είναι ότι η αντίστοιχη εμπειρία στο Switch είναι μακράν καλύτερη!



10. Clash Royale



Ο λόγος που το Clash Royale εξακολουθεί να ενθουσιάζει τους gamers σε όλο τον κόσμο είναι επειδή καταφέρνει να συνδυάζει την αγάπη για τις κάρτες με τις στρατηγικές μάχες. Οι παίκτες κατατάσσονται σε αρένες ανάλογα με τον αριθμό τροπαίων. Οι αρένες δε διαφέρουν στο τρόπο του παιχνιδιού και μόνο η εμφάνισή τους είναι διαφορετική. Όσο ο παίκτης ανεβαίνει αρένες "ξεκλειδώνει" καινούργιες κάρτες τις οποίες μπορεί να αποκτήσει και στη συνέχεια να τοποθετεί στο deck του. Κατά κύριο λόγο, οι καλύτεροι παίκτες βρίσκονται στις υψηλότερες αρένες.



11. Pokemon Go

Αν και οι περισσότεροι έχουμε ταυτίσει το Pokemon, που πραγματικά θριάμβευσε πριν από μερικά χρόνια, με τον έξω κόσμο – και με ορισμένες ακρότητες - , η Niantic (εταιρεία λογισμικού που έχει σχεδιάσει το παιχνίδι) έχει κάνει ορισμένες αλλαγές προκειμένου να είναι εξίσου απολαυστικό και από το σπίτι. Επίσης, ένα ακόμη νέο feature είναι το «go battle league», χάρη στο οποίο μπορείς να παλέψεις με τα Pokemon άλλων χρηστών από ολόκληρο τον κόσμο.

Pokemon go



12. Sociable Soccer



Το Sociable Soccer είναι σίγουρα ένα από τα games που θα αγαπήσουν οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, δηλαδή για όλους εσάς που θέλετε να εξασκήσετε να ψηφιακά σας skills στις πάσες, τα πέναλτι και τα κόρνερ αυτό το Σαββατοκύριακο.



13. Asphalt 9: Legends



Μέσα από το feature «club» στο Asphalt 9: Legends μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου driving club, να προσθέσεις τους φίλους σου και στη συνέχεια να τρέξετε ως ανταγωνιστές στο δικό σας race. Βέβαια, ακόμη κι αν παίξεις μόνος σου, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις όπως τα καθημερινά «events», τα οποία θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον σου για το συγκεκριμένο game.



14. Butter Royale



Πρόκειται για ένα multiplayer royale shooter, όπως το Fortnite, όμως το Butter Royale είναι πιο φιλικό προς τα παιδιά, με τα φαγητά να αντικαθιστούν τα όπλα και με ένα top-down design, το οποίο δίνει την αίσθηση ενός κλασικού dungeon crawler. Μάλιστα, οι developers του παιχνιδιού προσπαθούν να το κάνουν όσο το δυνατόν λιγότερο βίαιο.



15. Kahoot!



Το Kahoot! δεν είναι σίγουρα ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Αποτελεί ουσιαστικά μια ιστοσελίδα όπου μπορείς να παίξεις, να δημιουργήσεις και να μοιραστείς κουίζ για μια πληθώρα θεμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείτε από εκπαιδευτικούς σε σχολεία, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν επίσης να το χρησιμοποιούν γονείς και παιδιά στο σπίτι. Όλα αυτά το καθιστούν, ασφαλώς, μια ιδανική λύση γι'αυτές τις μέρες που οι γονείς περνούν πολλές ώρες στο σπίτι με τα παιδιά τους.



16. Overcooked! 2



Εάν θες να περάσεις καλά και να γελάσεις, τότε το Overcooked!2 είναι η σίγουρη εγγύηση. Ο ρόλος σου σε αυτό το παιχνίδι είναι να ετοιμάζεις φαγητά, με τη βοήθεια βέβαια των τριών συμπαικτών σου, για πολύ πεινασμένους πελάτες. Μπορεί να ακούγεται κάπως εύκολο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε κουζίνα έχει πολλά εμπόδια, τα οποία θα κληθείς να αντιμετωπίσεις.



17. Stardew Valley



Το Stardew Valley είναι από αυτά τα παιχνίδια που μπορεί να σε πωρώσουν και να παίζεις για ώρες ατελείωτες. Πρακτικά, αυτό που κάνεις είναι να διευθύνεις μια φάρμα σε ένα μικρό χωριό μαζί με άλλα τρία άτομα. Οι καθημερινές δουλειές στη φάρμα είναι φυσικά πολλές – είτε τις κάνεις μόνος σου είτε με τη βοήθεια των υπολοίπων.

Stardew Valley



18. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

To The Dark Pictures Anthology: Man of Medan είναι ένα διαδραστικό horror παιχνίδι με στοιχεία δράματος και επιβίωσης, που κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου του 2019 (διαθέσιμο για Microsoft Windows, PlayStation 4 και Xbox One). Αν και το story του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι σίγουρο ότι θα σε απασχολήσει για μερικές ώρες και θα βρεις την αφορμή για να ανοίξεις μια συζήτηση με τους υπόλοιπους παίκτες.

19. Civilization VI

Εάν είχες ως όνειρό σου να εξουσιάσεις μια μέρα τον κόσμο, τότε το Civilization VI είναι το κατάλληλο game για σενα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που ξεκινά με αφετηρία την παλαιολιθική εποχή και φτάνει χρονικά μέχρι την εποχή της πληροφορίας. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίπλοκο, αλλά υπάρχουν tutorials για αρχάριους, τα οποία θα σε βοηθήσουν τόσα στα πρώτα σου βήματα όσο και στη μετέπειτα εξέλιξή σου.

20. Rocket League

Το Rocket League είναι βασικά ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται με rocket cars. Είναι αρκετά εύκολο να το μάθεις, όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να εξελίξεις τα skills σου. Διαθέτει μια πληθώρα από modes για διάφορους αριθμούς παικτών, πράγμα που θα σε διευκολύνει με το πρόγραμμά σου.

Με πληροφορίες από Guardian