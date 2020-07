Vassilenas Restaurant - Vassilenas Parkside

Λόγος για ν' αγαπήσεις ξανά την πόλη.

Κάτω από το δροσερό φύλλωμα ενός πλάτανου και μιας κουτσουπιάς μπορούν να συμβούν υπέροχα πράγματα. Μπορεί να δοκιμάσεις μία από τις κορυφαίες ετικέτες κρασιών των ελληνικών αμπελώνων. Μπορεί να γευτείς πολλές διαφορετικές εκδοχές μιας δημιουργικής θαλασσινής παλέτας. Μπορεί να «πατήσεις» ένα afterwork pause στη μέρα για ένα χαλαρωτικό aperitivo.



Το Vassilenas Parkside, το θερινό pop-up μαγαζί του ιστορικού Βασίλαινα, συμπυκνώνει όλες τις παραπάνω εμπειρίες μιας αγνής καλοκαιρινής αίσθησης σε ένα uptown μοντέρνο μείγμα.



Το νέο σκηνικό του Βασίλαινα αφουγκράζεται τον ρυθμό της πόλης, την ίδια ώρα που τον αφήνει μακριά του. Η κατάφυτη πλατεία Μαδρίτης πίσω από το Χίλτον και την Εθνική Πινακοθήκη υψώνει έναν φυσικό πράσινο «τοίχο» στον θόρυβο της Αθήνας, δημιουργώντας ένα χαλαρωτικό περιβάλλον για να ξεχνιούνται φίλοι, συνεργάτες, παρέες, οικογένειες.



Την ίδια ώρα, ο σεφ Μανώλης Γαρνέλης πετυχαίνει ένα εμπνευσμένο summer retouch σε κλασικές, ασυναγώνιστες γεύσεις του Βασίλαινα, ενώ στήνει με απλά, ποιοτικά υλικά και πλούσια φαντασία νέες προτάσεις με ανάλαφρη επίγευση.



Το ανανεωμένο μενού του Βασίλαινα είναι σχεδιασμένο για να μοιράζεται, να ακολουθεί τις αξίες της παρέας, της πολυγευσίας και της θερινής ραστώνης.



Το Vassilenas Parkside ανοίγει λίγο πριν ο ήλιος δύσει, πρόθυμο να υποδεχτεί όλους όσοι θέλουν να τελειώσουν ιδανικά την ημέρα, πίνοντας δροσιστικά apetitivi, συνοδεία χορταστικών tapas. Παραμένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα για βραδιές γνήσιας γευστικής χαράς στην ομορφότερη πλευρά του κέντρου. Το Vassilenas Parkside είναι ένας λόγος για ν' αγαπήσεις ξανά την πόλη.

Βρασίδα 13, πλατεία Μαδρίτης, περιοχή Χίλτον, 210 7210501

Flaws gastrobar

Fusion γεύσεις και funky ατμόσφαιρα.

Το Flaws πήρε το όνομά του από τη λέξη «ατέλειες» και με αυτόν τον τρόπο σού κλείνει το μάτι για όσα δεν θα συναντήσεις εκεί. Γιατί από την πρώτη στιγμή που βρίσκεσαι στο Flaws συνειδητοποιείς ότι όλα είναι προσεγμένα στην εντέλεια κι αυτό μάλλον έχει να κάνει με την ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτό. Οι Γιώργος και Μάνος Μεμσούρης ανέθεσαν την επιμέλεια του μενού στον executive chef Σάββα Λιχανίδη (που ανέλαβε και το concept) κι εκείνος παρέδωσε τις συνταγές του στον chef de cuisine Στέφανο Κυριάκο, που τις υλοποιεί αριστοτεχνικά.

Η fusion κουζίνα στα καλύτερά της παρουσιάζεται μέσα από επιλογές όπως η πειραγμένη κροκέτα μουσακά, το περουβιανό σεβίτσε ή το γλυκό ναμελάκα, για να αποδείξει πως οι γαστρονομίες του κόσμου μπορούν να συνδυαστούν σε έναν χώρο, προσφέροντας μια εμπειρία τόσο ξεχωριστή όσο και οικεία στη γευστική σου αναζήτηση. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις τη δροσιστική σαλάτα με καρπούζι, που θα ξυπνήσει αναμνήσεις από τότε που για βραδινό «έπαιζε» καρπούζι με φέτα.

Οι ετικέτες κρασιών από το Κτήμα Χρυσόστομου και Μυλωνά βρίσκονται σε απόλυτο pairing με τις επιλογές φαγητού, ενώ μπορείς να διαλέξεις για συνοδεία κάποιο κοκτέιλ από τη λίστα του Flaws με μείξεις που απολαμβάνεις δίπλα στο φαγητό ή μόνες τους. Η indian ethnic ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις κατάλληλες μουσικές και κάνει το Flaws να ξεχωρίζει – μαζί με την ψάθινη ομπρέλα του εξωτερικού χώρου, που φαίνεται από μακριά. Ένας all-day χώρος που στήθηκε από φίλους για φίλους δίνει στο Παγκράτι έναν funky αέρα διασκέδασης.

Ιβύκου 8, Παγκράτι, 211 214 2447, Facebook: FLAWS Urban Bar, Instagram: flaws.gastrobar

MONK grapes and spirits

Ένας καλοκαιρινός κόσμος διασκέδασης λίγα μόλις σκαλιά πάνω από την Αθήνα.

Το καλοκαίρι είναι μια έννοια που εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σου όταν αντικρίζεις μια υπέροχη παραλία, ενώ δοκιμάζεις ένα νόστιμο καρπούζι ή καθώς ξεπροβάλλει μπροστά σου μια ταράτσα που σε κάνει να νιώθεις πως πετάς πάνω από την πόλη και όσα τη θυμίζουν. Το roof garden του Monk είναι το κρυμμένο μυστικό του κέντρου που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση με την cozy ατμόσφαιρα, τη lounge μουσική αλλά και τις εκπληκτικές γεύσεις που προτείνονται σε απόλυτο ταίριασμα με το ποτό σου (ή αντίστροφα).

Εκατόν πενήντα ετικέτες κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα που μπορείς να απολαύσεις όλες (μα όλες!) σε ποτήρι με την καθοδήγηση του sommelier Βασίλη Παπαδόπουλου. Μια λίστα από κοκτέιλ που θα σε ταξιδέψουν σε μακρινά μέρη, από το τροπικό Macho και το εξωτικό Mexicana, τα ιδιαίτερα Verbena και Botanical και το θεϊκό Divinum μέχρι τη γλυκιά Bobonela και τα spicy Beat-Root και Verde. Και μια σειρά από εκλεκτά πιάτα που επιμελείται ο σεφ Παναγιώτης Βασιλάτος με έμπνευση από τη μεσογειακή παράδοση, τα οποία συνδυάζονται άψογα με το κρασί, το απόσταγμα ή το κοκτέιλ σου, με τη συνεργασία της bartender Πέτρας Μαραγκού.

Τα πλάνα από την προβολή ταινιών βωβού κινηματογράφου ολοκληρώνουν το σκηνικό που στήνει κάθε βράδυ το Monk, φτιάχνοντας τον δικό του καλοκαιρινό μικρόκοσμο που βρίσκεται λίγα μόλις σκαλιά πάνω από την Αθήνα...

Καρόρη 4, Αθήνα, 210 3211117, Facebook: MONK Grapes and Spirits, Instagram: monkgrapesandspirits

Geppetto the Bar

Διασκέδαση που σου προκαλεί οικειότητα σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό.

Το Παγκράτι ανέκαθεν ήταν γειτονιά με στέκια. Το Geppetto στη Στίλπωνος επιβεβαιώνει αυτή την παράδοση μέσα από έναν χώρο που έχει δημιουργηθεί για να σε κερδίσει και να σε κάνει να νιώσεις πως εδώ μπορείς να έρθεις ακόμα και μόνος και να περάσεις καλά. Εξάλλου, οι θαμώνες, μετά από λίγο, γίνονται μια παρέα που καταφθάνει από διάφορα μέρη της Αθήνας για να συναντηθεί εδώ. All-day φιλοσοφία που υπηρετείται άψογα με γεύσεις φαγητού και ποτού, οι οποίες εναλλάσσονται ανάλογα με την ώρα της ημέρας (ή της νύχτας).

Από τον αρωματικό καφέ που θα σε καλημερίσει μέχρι τα signature cocktails που θα σε συνοδεύουν στις βραδινές σου βόλτες, το Geppetto έχει να σου προσφέρει προτάσεις brunch, επιλογές comfort food αλλά και πλατό που θα συνοδεύσουν τις στιγμές στο μπαρ. Ό,τι κι αν δοκιμάσεις, θα νιώσεις την ποιότητα των υλικών αλλά και το μεράκι που κάνει τις γεύσεις να ξεχωρίζουν.

Στα decks, διαφορετικοί DJs κάθε βράδυ σε πηγαίνουν πίσω στις δεκαετίες των '80s και των '90s με sets που σε κάνουν να σιγοτραγουδάς γνωστούς στίχους, αλλά και με old school, σόουλ και ντίσκο αναφορές. Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Παγκρατίου έχει αποκτήσει ακριβώς αυτό που του αξίζει, μια ατμόσφαιρα οικεία που κάνει τη διασκέδαση πιο αυθεντική από ποτέ.

Geppetto The Bar, Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 210 7525665, Facebook: geppettothebar, Instagram: geppetto_thebar

TYCO

Take Your Cocktail Οut, τώρα και στο Χαλάνδρι.

Διαβάζεται «τάικο» και σημαίνει «Take Your Cocktail Out». Καλό είναι να γνωρίζεις αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για το απόλυτο trend που μας συστήθηκε το 2018 στη Ρόμβης για να μας προσφέρει cocktail σε take away και «μοιράστηκε» την πρωτοποριακή αυτή ιδέα με τον κόσμο της Νέας Σμύρνης, της Μυκόνου και τώρα πλέον και των βορείων προαστίων.

Στη λίστα του TYCO θα βρεις περισσότερες από 25 διαφορετικές επιλογές, όλες φτιαγμένες με premium αποστάγματα και φρέσκα υλικά. Signature, long drinks, classics (με τη ματιά του TYCO) και non-alcoholic είναι τέσσερις κατηγορίες μείξεων που προτείνει στη λίστα του, όπου, αντί για ονόματα, θα βρεις νούμερα (πολύ πιο εύκολο και πρακτικό), αφού κάθε κοκτέιλ είναι μια ξεχωριστή έμπνευση. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις το #4 με Johnnie Walker, Αrdbeg, μουστάρδα, αγαύη, βασιλικό και εσπεριδοειδή, αλλά και το #1 με βότκα, σουμάδα, τζίντζερ, μάνγκο και εσπεριδοειδή.

Μέρος του concept είναι η αντιστρόφως ανάλογη σχέση ποιότητας τιμής, αφού όλα τα ποτά έχουν από 5 έως 8 ευρώ και μπορείς να τα απολαύσεις είτε με take away είτε στον χώρο σου, με delivery (θα βρεις όλο τον κατάλογο στο efood και στο Wolt), και φυσικά στην ατμόσφαιρα του TYCO Χαλανδρίου, συνοδεύοντάς τα με μουσικές που ταιριάζουν απόλυτα με την cocktailing διάθεση. Σε όλους μας αξίζει ένα καλό κοκτέιλ και το TYCO είναι εδώ για να μας το προσφέρει όπου κι αν βρισκόμαστε!

Ηρακλείου 3-5, Χαλάνδρι, 211 4116694, Facebook: TYCO Chalandri, Instagram: tycochalandri

Contrabando

Ο Γιώργος Βελέντζας μας φτιάχνει smoothies στο Contrabando.

Μέσα σε ένα κουβανέζικο σκηνικό, όπου το πολυτελές συναντάει το πρωτόγονο, το Contrabando σε καλωσορίζει από το πρωί σε μια εμπειρία που σε παρασύρει μακριά από το κέντρο της πόλης, κι ας βρίσκεσαι στην οδό Τάκη. Αφρο-λάτιν αποικιακή αισθητική με έντονα χρώματα και πληθωρικές λεπτομέρειες στη διακόσμηση κάνουν αυτό το στέκι να ξεχωρίζει, γιατί απλά σου φτιάχνει τη διάθεση. Κι αν μέχρι τώρα γνώριζες τη βραδινή του πλευρά με τα εντυπωσιακά κοκτέιλ που αποπνέουν αέρα Λατινικής Αμερικής, ήρθε η ώρα να το ανακαλύψεις στο φως του ήλιου, απολαμβάνοντας πρωινές στιγμές που αποκτούν τη γεύση των μοναδικών smoothies του Contrabando.

Must-try το Berimbolo, με μπανάνα, φαγόπυρο ή βρόμη και μαύρη σοκολάτα, αλλά και το Mata Leao, με δυόσμο, γάλα, καρύδα και φράουλες. Συνταγές απλές, οικείες, χωρίς περιττές «περιέργειες», θα σου δώσουν την ενέργεια που χρειάζεσαι και θα σε εκπλήξουν ευχάριστα με τη γεύση τους. Άλλωστε, η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών δεν χρειάζεται περισσότερη βοήθεια για να αναδειχτεί και τα smoothies του Contrabando μπορούν να είναι υπερήφανοι εκπρόσωποι της φιλοσοφίας «τα καλύτερα υλικά δημιουργούν την καλύτερη γεύση».

Όταν θέλεις η μέρα σου να ξεκινήσει θρεπτικά αλλά και γευστικά, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις τέσσερις προτάσεις κρύων ροφημάτων του Contrabando και να απολαύσεις την ενέργεια του χρωματιστού all-day χώρου που ήρθε για να φέρει χαρά στο κέντρο της Αθήνας.

Τάκη 12, 6946 138702, Facebook: Contrabando, Instagram: contrabando.athens

Σαλός Λαγός

Το πιο μερακλίδικο στέκι για μεζέδες και ποτό μετακόμισε στην Κυψέλη.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει τη γεύση του μεζέ και τη ζαλάδα του τσίπουρου κι αυτός ο συνδυασμός οδηγεί τα βήματά σου σε ένα στέκι που γνωρίζεις εδώ και χρόνια από τα Πετράλωνα και πλέον θα βρεις στην Κυψέλη. Ο Σαλός Λαγός καταφέρνει να συνδυάσει τον περίφημο πίνακα του André Gill, που απεικονίζει έναν λαγό να βγαίνει από την κατσαρόλα, κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί, με την αυθεντική απόλαυση που πατάει γερά στα πόδια της στη χώρα μας.

Η Κρήτη και οι μοναδικοί μεζέδες της γίνονται σημείο αναφοράς στον κατάλογο, δίπλα σε κλασικά μεζεδάκια που τιμούν την ελληνική παράδοση. Ποικιλία ρακής, κοτόπουλο μπουκιές με μανιτάρια, φάβα και σπετζοφάι είναι κάποιες από τις γεύσεις που θα βρεθούν οπωσδήποτε στο τραπέζι σου, δίπλα στο καραφάκι της ρακής ή στο τσίπουρο. Παρότι όλα είναι πεντανόστιμα, οι τιμές τους παραμένουν χαμηλές από άποψη, κι αυτό δικαιολογεί τη φήμη του Σαλού Λαγού ως μαγαζιού ανοιχτού σε όλους. Άλλωστε, η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται στα ποτά αλλά και στα κοκτέιλ, που μπορείς να απολαύσεις με 5,50 ευρώ!

Αυτό το στέκι είναι μια απόδειξη πως το μεράκι και λίγη τρέλα είναι αρκετά για να φτιάξουν τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στην περατζάδα της Κυψέλης.

Φαιδριάδων 2, πλατεία Κυψέλης, 210 8695036. Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:00-02:00

Amalur (Μάνα Γη)

Ένα καφενείο-ποτοπωλείο στη Φωκίωνος Νέγρη.

Νέα άφιξη στη Φωκίωνος Νέγρη με καφέδες και σνακ τις πρωινές ώρες και όλων των ειδών τα ποτά για το βράδυ. Κλασικές επιλογές, αλκοόλ, δροσιστικά κοκτέιλ, αποστάγματα και επιλογές από κρασιά, όλα σε πολύ προσιτές τιμές. Συνοδεύονται, δε, και πιατάκια με διάφορες γεύσεις για το ποτό σου. Τα ποτά είναι στα 5,50 ευρώ, τα κοκτέιλ κυμαίνονται από 5,50 έως 6,50 ευρώ και τα πιατάκια από 1,50 έως 4 ευρώ. Εδώ θα απολαύσεις ρακή και τσίπουρο, κρασιά, κλασικές επιλογές αλκοόλ και δροσιστικά κοκτέιλ στα τραπεζάκια του πεζόδρομου.



Σημείωση: Αν ήταν στην Ισπανία, θα ήταν tapas bar. Σ' εμάς είναι ένα καλλιτεχνικό καφενείο-ποτοπωλείο με μεζέδες και πολλή μουσική. Ώρες λειτουργίας: 10:00-2:30

Φωκίωνος Νέγρη 30, Κυψέλη

Symposio Resto-Bar

Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων γίνεται έμπνευση για τη σύγχρονη απόλαυση.

Το Συμπόσιον ήταν η αγαπημένη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων, αφού σε αυτές τις συναθροίσεις συγκεντρώνονταν φίλοι και «συνέπιναν». Το Symposio στην οδό Απόλλωνος, τιμώντας το όνομά του, δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα, όπου η διασκέδαση συνδυάζεται με τη γαστρονομική απόλαυση.

Ο γνωστός σεφ Αντώνης Πεχλιβανάκης σχεδιάζει το μενού με επιρροές από τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και προτείνει πιάτα όπου επικρατούν οι χειροποίητες παρασκευές και τα εκλεκτά υλικά. Η φιλοσοφία της γεύσης αποκαλύπτεται από την πρώτη στιγμή με το κουβέρ, που παραπέμπει ευθέως στον «ακρατισμό» (ψωμί βουτηγμένο σε κρασί με τη συνοδεία ελιάς), και ξεδιπλώνεται στα εξαιρετικά πιάτα του καταλόγου. Το ατομικό ρολάκι κοτόπουλο συνοδεύεται με πουρέ από καπνιστό ρεβίθι με γλυκάνισο και σάλτσα από μπίρα και κεράσι. Ο σολομός ποσέ σερβίρεται με παγωτό αβοκάντο και πούδρα από χαρούπι. Λεπτές φέτες από μοσχάρι μαρινάρονται σε κόκκινα φρούτα και συνοδεύονται με μους παρμεζάνας.

Πρόκειται για προτάσεις που δίνουν μια εικόνα της γαστρονομικής έρευνας αλλά και της ιδιαίτερης γεύσης που έχει να επιδείξει το Symposio. Στον επίλογο θα απολαύσεις το Μήλο, κρέμα αρωματισμένη με λεμόνι και τσάτνεϊ από ξινόμηλο πάνω σε μπισκότο κανέλας, αλλά και το Ιπποκράτης, ένα αφράτο παντεσπάνι καρότου με κρέμα μαστίχας και σιρόπι ιβίσκου.

Το μπαρ του Symposio υπογράφει μια σειρά από κοκτέιλ με ονόματα που παραπέμπoυν στην αρχαιότητα (πρέπει να δοκιμάσεις το Eros και το Olympus Garden), ολοκληρώνοντας ένα concept γευστικής εμπειρίας. Στο Symposio αναδεικνύεται ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας για να μας θυμίσει ότι η υψηλή γεύση είναι κομμάτι του DNA μας.

Απόλλωνος 22, Αθήνα, 211 0129376, symposio-restobar.com, Facebook: Symposio Resto Bar, Instagram: symposiorestobar

Lucca's backyard

Βραδιές με lounge ατμόσφαιρα στην πίσω αυλή.

Το πολύ γνωστό –και μάλιστα μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα– all-day bar restaurant του Χολαργού, σεβόμενο τις περίεργες όσο και δύσκολες μέρες που διανύουμε, προχώρησε σε μια πρωτοποριακή κίνηση. Με κύριο γνώμονα την αυστηρή τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των πελατών, δημιούργησε έναν ολοκαίνουριο χώρο στην πίσω πλευρά του μαγαζιού με μίνιμαλ αισθητική και privacy για επαγγελματικά ραντεβού, καθώς παντού υπάρχει καλωδίωση για κομπιούτερ και γρήγορο Ίντερνετ.

Μετά τις 8 το βράδυ η πίσω αυλή μετατρέπεται σε έναν ήσυχο lounge χώρο, με τα signature cocktails του Lucca να έχουν την τιμητική τους.

Μεσογείων 250, Χολαργός, 210 6549002. FΒ: lucca.athens, Ιnsta: lucca.athens

