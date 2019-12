Γιορτές με λάμψη στην καρδιά της Αθήνας

Μια υπέροχη αισθητική και γαστρονομική εμπειρία σάς περιμένει να την ανακαλύψετε στο Divani Caravel.

Στους χώρους του Divani Caravel οι γιορτές βρίσκουν το φυσικό τους περιβάλλον μέσα σε μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από ένα παραμύθι, γραμμένο για μεγάλους. Η ιδιαιτερότητα των ημερών μετουσιώνεται σε γεύσεις και φιλοξενία που θα σε συναρπάσουν και θα σου χαρίσουν πραγματικά αξέχαστες στιγμές. Για τα εορταστικά ρεβεγιόν ο βραβευμένος σεφ Σάββας Ληχανίδης έχει σχεδιάσει εξαιρετικά μενού που μπορείς να απολαύσεις στο Julu bar-restaurant, στο ισόγειο του Divani Caravel.



Την παραμονή των Χριστουγέννων ο σεφ θα σε καλωσορίσει στο Julu με την αναπάντεχη γεύση της King Crab Salad σε ρολάκι ρυζιού, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει βελουτέ παστινάκι με μοσχοκάρυδο, καρπάτσιο σολομού με σαλάτα από αγγούρι, ακτινίδιο και μάνγκο και το εξαιρετικό φιλέτο πάπιας Challans με καπνιστή σάλτσα πορτοκαλιού και πουρέ παντζαριού. Στον επίλογο, ο χριστουγεννιάτικος κορμός πικρής σοκολάτας με ελαφρά αλατισμένη καραμέλα θα σου αφήσει μια γιορτινή επίγευση που δύσκολα θα ξεχάσεις (€100 ανά άτομο / €130 ανά άτομο με wine pairing).



Για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν το Julu ετοιμάζει μια σειρά από γεύσεις που θα ξυπνήσουν τις αισθήσεις σου ώστε να καλωσορίσεις τη νέα χρονιά όπως της αξίζει. Ο surreal λουκουμάς φουα-γκρά με μαρμελάδα σύκου θα σου δώσει μια πρώτη γεύση για ό,τι θα ακολουθήσει. Κι αυτό που θα ακολουθήσει είναι απλώς εξαιρετικό: μπισκ καραβίδας με chorizo, ψητή γαρίδα jumbo με yuzu, φιλέτο μόσχου black angus σχάρας με πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήμ και γλυκό φινάλε με παγωτό Αλάσκα είναι τα πιάτα που θα διαδέχονται το ένα το άλλο σε ένα ταξίδι γεύσεων και αρωμάτων από τις κουζίνες του κόσμου (€120 ανά άτομο / €150 ανά άτομο με wine pairing).



Στην αίθουσα του Horizon στο roof garden του ξενοδοχείου η θέα της Ακρόπολης αποτελεί από μόνη της μια ανεπανάληπτη εικόνα. Με φόντο αυτό το κάδρο θα αποχαιρετήσεις τη χρονιά που τελειώνει, απολαμβάνοντας μια μοναδική γευστική εμπειρία. Το λαβράκι ceviche σε δροσερή σαλάτα θα σε καλωσορίσει σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά για να σε οδηγήσει στη βελουτέ κολοκύθας με προσούτο πάπιας και στην τερίν σολομού με βασιλικό καβούρι και γαρίδες. Στο κυρίως πιάτο ο σεφ προτείνει φιλέτο μόσχου black angus σχάρας με πικάντικη σάλτσα από κακάο και raspberries, ενώ για επιδόρπιο το εκλέρ με μους σοκολάτας Βiskélia θα ολοκληρώσει τη γαστρονομική απόλαυση. (€110 ανά άτομο, εκτός ποτών)



Τα γιορτινά ρεβεγιόν στο Julu θα ντυθούν από τις μουσικές επιλογές των DJs τις οποίες θα συνοδεύει live σαξόφωνο, ενώ στην αίθουσα Horizon τη γιορτινή ατμόσφαιρα της παραμονής Πρωτοχρονιάς θα συνοδεύει live μουσικό σχήμα. Μια παραμυθένια εμπειρία που ξέρει να σχεδιάζει πολύ καλά ο όμιλος Divani, συνδυάζοντας γεύση και αισθητική με τη φιλοσοφία της luxury φιλοξενίας.

Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, 210 7207000

divanicaravelhotel.com, facebook, Instagram

Facebook: juju bar restaurant, Instagram: jujubarrestaurant

Επτά 7 Restaurant Bar

Μια εορταστική εμπειρία συναισθηματικής γαστρονομίας.

Η casual chic αισθητική του Επτά 7 γίνεται το τέλειο background για τις εορταστικές μέρες, φιλοξενώντας την καθημερινή βόλτα, τις συναντήσεις με φίλους ή συνεργάτες, αλλά και κάθε γαστρονομική αναζήτηση με προορισμό την αυθεντική κουζίνα της Ιταλίας. Οι χειροποίητες παρασκευές και οι αγνές πρώτες ύλες αποτελούν τη βάση για τα πιάτα του χειμερινού μενού που έχει δημιουργήσει ο σεφ Δαμιανός Σιδεροκανέλλης, ενώ ειδικά αυτές τις μέρες θα βρεις ανοιχτό το Επτά 7 και μεσημέρι (21, 22, 28 και 29 Δεκεμβρίου), με αγαπημένα κλασικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας να φιγουράρουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη κάρτα.



Όσο για τα μενού των ρεβεγιόν, ο σεφ προσθέτει μια δόση διακριτικής πολυτέλειας, πασπαλίζοντας με χρυσόσκονη τη γευστική έκπληξη. Για την παραμονή των Χριστουγέννων προτείνει σούπα κάστανο, σπαράγγια με αυγό ποσέ, σαλάτα πουνταρέλα με καπνιστό χέλι και φακές Βelunga, γαρίδες ταλιολίνι, μοσχάρι ταλιάτα και Perfetta al Cioccolato για κλείσιμο. Το μενού της τελευταίας νύχτας του χρόνου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, περιλαμβάνει σούπα κολοκύθας, σολομό Gravlax, σαλάτα με ρόδι, μονοράβιολο με μανιτάρια του δάσους, χοιρινό φιλέτο σε μια ιδιαίτερη κρούστα και για επιδόρπιο το Monte Bianco με πουρέ κάστανο, μαρέγκα και κρέμα Ιnglese.



Όλα τα πιάτα του Επτά 7 δεν είναι μόνο γευστικά αλλά αποπνέουν και την οικειότητα που αναζητάς στη γαστρονομική απόλαυση, καθώς οι συνταγές παρασκευάζονται με συναίσθημα και πολλή αγάπη, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία. Μια εμπειρία που ξεκινά από την όψη του όμορφου νεοκλασικού της Ερμού, απλώνεται στα τρία επίπεδα και περνά από την αναπάντεχη έκπληξη με τα αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο της κάβας του. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα οι εορταστικές μέρες γίνονται ξεχωριστές και σε καλωσορίζουν στην πιο προσεγμένη εκδοχή της γαστρονομικής τους πλευράς.

Επτά 7 Restaurant Bar, Ερμού 119 & Άστιγγος 10, Μοναστηράκι, 210 3212010

facebook, Instagram

Buba bistrot exotique

Η εξωτική πλευρά των Χριστουγέννων στο κατάλληλο μέρος.

Τα Χριστούγεννα είναι μαγικά, λευκά, φωτεινά κι ένα σωρό άλλα χαρακτηριστικά επίθετα που έχουμε συνηθίσει να ακούμε ή να διαβάζουμε γι' αυτή την εποχή του χρόνου. Τα Χριστούγεννα όμως μπορούν να είναι και εξωτικά. Το Buba γνωρίζει πολύ καλά να μετουσιώνει σε σύγχρονη διασκέδαση την ασιατική κουλτούρα και ήδη με το Buba Wonderland | The Community Project απέδειξε τι μπορεί να συμβεί όταν η φαντασία, η αισθητική και η δημιουργικότητα συνδυάζονται με ταϊλανδέζικη και βιετναμέζικη κουζίνα αλλά και ξεχωριστά κοκτέιλ σε ένα event που μας έμεινε αξέχαστο.

Άλλωστε, στο Buba η πολυσυλλεκτικότητα είναι χαρακτηριστικό του χώρου που καθιέρωσε τα κυριακάτικα μεσημέρια με δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά, μια πρόταση που ενθουσίασε (όλους εμάς τους γονείς) και θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο από τη νέα χρονιά. Όσο για την εξωτική πλευρά των γιορτινών ημερών, αυτή παίρνει τη γεύση του μενού που πρoτείνει η ομάδα του Buba για την παραμονή των Χριστουγέννων και κινείται στον ρυθμό των μουσικών επιλογών του Κωνσταντίνου Ζουγανέλη.

Σούπα από γάλα καρύδας με σολομό και χτένι, μαγιάτικο στο wok με χειροποίητο curry από τη Β Ταϊλάνδη, που συνοδεύεται με ρύζι ατμού και καπνιστό φιλέτο πάπιας με πουρέ taro και κάστανο είναι κάποιες από τις εορταστικές γεύσεις που θα απολαύσεις σε μια ατμόσφαιρα γοητευτική, με τον αέρα της ασιατικής παράδοσης να σε ταξιδεύει σε μακρινές χώρες. Τα Χριστούγεννα στο Buba γίνονται μια γιορτή χωρίς πολιτισμικά σύνορα, με μόνο ζητούμενο την αίσθηση πως βρίσκεσαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή.

Buba bistrot exotique, Παπαδιαμάντη 4, Κηφισιά, 210 6231151

bubabistrotexotique.com, facebook, Instagram



Tuk Tuk Thai

Ταϊλανδέζικο street food στην πιο επιτυχημένη του μετάφραση.

Όσο δύσκολο είναι να μεταφράσεις τη λογοτεχνία ή την ποίηση από τη μια γλώσσα στην άλλη, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μεταφράσεις την κουζίνα ενός τόπου, μεταφέροντας τις γεύσεις στη γαστρονομία της δικής σου κουλτούρας. Κι όμως, το Tuk Tuk Thai καταφέρνει να κρατήσει τους ιδιωματισμούς, τις εκφράσεις και το νόημα της ταϊλανδέζικης κουζίνας, δημιουργώντας πιάτα με υλικά που προέρχονται από την Ασία και συνδυάζονται όπως προστάζει η μαγειρική παράδοση εκείνης της πλευράς του πλανήτη.

H φιλοσοφία πίσω από το thai street food είναι κάτι που γνωρίζει καλά ο Μπάμπης Ασκερίδης, ιδιοκτήτης του Tuk Tuk, και το μοιράζεται ευχαρίστως τόσο με λόγια όσο και με το concept που δημιούργησε σε μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της Αθήνας. Άλλωστε, η έμπνευση ήρθε μετά από πολλά ταξίδια στην Ασία, όπου οι street venders αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της καθημερινότητας. Με μια ιστορία που πηγαίνει πίσω στη Βιομηχανική Επανάσταση και στη μετανάστευση από τα χωριά στην πόλη για δουλειά, το ταϊλανδέζικο street food έχει τη δική του κουλτούρα που, πάνω απ' όλα, χαρακτηρίζεται από ξεχωριστή γεύση (στο Tuk Tuk θα γευτείς ό,τι πιο αυθεντικό από αυτή την κουζίνα) και άνεση.

Μια άνεση που νιώθεις από την πρώτη στιγμή ή, μάλλον, πριν από την πρώτη στιγμή, γιατί, όταν ξεκινάς να πας στο Tuk Tuk, δεν χρειάζεται καν να κοιταχτείς στον καθρέφτη. Το casual φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια του χώρου (που, φυσικά, θυμίζει side road street food), με τον κεντρικό πάγκο να σε φέρνει μπροστά από την ανοιχτή κουζίνα για να χαζέψεις (στην κυριολεξία) τις παρασκευές των πιάτων, αλλά κυρίως κοντά στον διπλανό σου, ακόμα κι αν δεν το ξέρεις.

Tuk Tuk Thai, Βεΐκου 40, Αθήνα, 211 4051947.

tuktukthaifood.net, Facebook, Instagram

Βάρσος Κηφισιά

Τα γιορτινά γλυκά γίνονται στοιχείο της χριστουγεννιάτικης παράδοσης

Το τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για τον καθέναν είναι υποκειμενικό. Υπάρχουν όμως κάποιες αντικειμενικές αλήθειες ή, μάλλον, κάποιες αντικειμενικές απολαύσεις. Τα γλυκά των γιορτών είναι ένα στοιχείο παράδοσης που σε κάνει να νιώθεις την ουσία των Χριστουγέννων. Και ποια είναι αυτή; Μα, φυσικά, να μοιράζεσαι με τους αγαπημένους σου συνταγές με φρέσκα υλικά που γλυκαίνουν τις στιγμές των γιορτών.



Ο Βάρσος, με μια ιστορία που ξεκινά το 1892, γίνεται κομμάτι αυτής της παράδοσης με γιορτινά γλυκά που σίγουρα γνωρίζεις και ανυπομονείς να ξαναγευτείς. Αν, λοιπόν, είσαι φαν των μελομακάρονων, εδώ θα βρεις αυτά τα υπέροχα γλυκίσματα που λιώνουν στο στόμα και ευωδιάζουν κανέλα και γαρίφαλο. Οι κουραμπιέδες, τραγανοί και βουτυράτοι, φτιάχνονται καθημερινά καθ' όλη την εορταστική περίοδο και θα σε παρασύρουν σε μια πανδαισία γεύσης και αρώματος που αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών.

Οι παραδοσιακές δίπλες με μέλι και καρύδι παρασκευάζονται με υπομονή, κόπο και μαεστρία για να καταλήξουν στη βιτρίνα του Βάρσου, επιδεικνύοντας τις πτυχές και την τραγανή τους γεύση σε μια εκδοχή που έχει όλη την αυθεντικότητα της παλιάς συνταγής. Όσο για τη βασιλόπιτα, αυτή παρασκευάζεται με μαγιά για να σου θυμίσει την ελληνική παράδοση αλλά και να σε εκπλήξει με τη γεύση της (μια γεύση που θα σε κάνει να ξεχάσεις το φλουρί...).



Δίπλα στις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες φιγουράρουν τα περίφημα γλυκά του ταψιού (δεν μπορεί να μην έχεις φάει γαλακτομπούρεκο από τον Βάρσο), τάρτες, πάστες και κεράσματα, αλλά και οι γνωστές μαρέγκες σε διάφορα σχήματα που μπορεί να γίνουν βάση για το γλυκό που θα φτιάξεις στο σπίτι. Στον Βάρσο θα βρεις σαντιγί, καραμελωμένα αμύγδαλα και φιστίκια, ακόμα και το μέλι που θα χρειαστείς για να κάνεις τα πιο συγκλονιστικά γλυκά των γιορτών.



Με μια εμμονή στην ποιότητα που έμεινε σταθερή στα χρόνια, ο Βάρσος έχει καταφέρει να κάνει το γλυκό απολαυστική συνήθεια, αφού, ό,τι φτιάχνεται, έχει όλη την αγνότητα των ποιοτικών πρώτων υλών αλλά και την αίσθηση της φροντίδας που χαρακτηρίζει κάθε συνταγή και τον τρόπο που παρασκευάζεται. Αυτή η μοναδικότητα είναι που κάνει τον Βάρσο χριστουγεννιάτικη στάση για γιορτινές γεύσεις που σε παρασύρουν στα πιο γλυκά Χριστούγεννα

Βάρσος Κηφισιά, Κασσαβέτη 5, Κηφισιά, 210 8012472,

www.varsos.gr, Facebook, Instagram

Γιορτές στο Crowne Plaza City Athens

Μια εμπειρία γεύσης, διασκέδασης και φιλοξενίας

Το Crowne Plaza City Athens γιορτάζει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με μια σειρά από γεύσεις, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό σε έναν χώρο που ίπταται πάνω από την Αθήνα. Το roof garden restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου στήνει έναν εορταστικό μπουφέ για το μεσημέρι των Χριστουγέννων με προτάσεις του σεφ Γιώργου Κοσκινά και προσφέρει την παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα, συνοδεύοντάς την με εξαιρετικές σαλάτες και πίτες, ενώ απολαμβάνεις ένα ποτήρι σαμπάνια.



Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο σεφ και η ομάδα του προτείνουν ένα μενού που περιλαμβάνει cheesecake με κατσικίσιο τυρί, μοσχαρίσιο φιλέτο πολέντα, ριζότο με τρούφα και εξαιρετικά επιδόρπια, όπως η τριλογία σοκολάτας.



Στο Crowne Plaza City Athens θα απολαύσεις τη μοναδική θέα του Λυκαβηττού μέχρι νωρίς το πρωί, απολαμβάνοντας κλασικό αμερικανικό πρωινό που θα σερβίρεται στο εστιατόριο roof garden από τις 5:30 μέχρι τις 11:00.



Αν, πάλι, αυτές τις γιορτές θέλεις να ζήσεις την απόλυτη ξεκούραση, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο εορταστικά πακέτα διανυκτέρευσης του Crowne Plaza City Athens και να βιώσεις μια ξεχωριστή εορταστική εμπειρία στο κέντρο της πόλης.

Το τελευταίο βράδυ του χρόνου η μελωδική φωνή της Σοφίας Βόσσου, με τη συνοδεία του Πάνου Νάκου στο πιάνο, θα γεμίσει τον χώρο στο πιο όμορφο ξεκίνημα της χρονιάς που έρχεται.

Χριστουγεννιάτικο πακέτο για 2 άτομα

1 διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο

Πλούσιο πρωινό στον μπουφέ του roof garden

Χριστουγεννιάτικο γεύμα

Late check out έως τις 18:00

1 μπουκάλι κρασί στο δωμάτιο

Τιμή πακέτου: €170/δωμάτιο

Πρωτοχρονιάτικο πακέτο για 2 άτομα

1 διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο

Πλούσιος μπουφές στο roof garden

1 μπουκάλι κρασί στο δωμάτιο

Δείπνο την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο roof garden

Late check out έως τις 18:00

Τιμή πακέτου: €250/δωμάτιο

Crowne Plaza City Athens, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα, 210 7278000

Facebook, Instagram, www.cpathens.com

Italus

Γεύσεις, aperitivo και πολλή μουσική σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

Η διασκέδαση είναι υποκειμενική υπόθεση, αλλά υπάρχουν κάποια συστατικά που αντικειμενικά ορίζουν τις στιγμές που περνάς πραγματικά καλά! Γευστικά πιάτα, δροσιστικά κοκτέιλ και καλή μουσική: αυτά τα τρία στοιχεία είναι που χαρακτηρίζουν το Italus και προσφέρονται καθημερινά όλο τον χρόνο αλλά και στην εορταστική βερσιόν τους.

Ο food blogger Γαβριήλ Νικολαΐδης επιμελείται ένα μενού που στηρίζεται στη δημιουργικότητα, στη γνώση αλλά και στα εξαιρετικά υλικά. Τα κοκτέιλ του Italus, δροσιστικά και ιδιαίτερα, γίνονται ιδανικές επιλογές aperitivo και συνδυάζονται με τις γεύσεις της κουζίνας ώστε να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Τα Sunday Vibes, που ξεκινούν από τις 17:00, αλλά και τα Aperitivo Sessions κάθε Πέμπτη και Παρασκευή μετά τις 20:00, είναι τα must be there events που έχει (και έχουν) καθιερώσει το Italus, εμπνευσμένα από την ιταλική κουλτούρα.

Μαζί με τα κοκτέιλ σου θα απολαύσεις την αυθεντική italian street food pizzeta, κέρασμα του μαγαζιού, ενώ οι μουσικές των DJs θα σε βάλουν στον ρυθμό μιας happy vibe ατμόσφαιρας. Στο κλίμα των γιορτών το Italus ετοιμάζει το Glamorous Freestyle Sessions - Xmas Eve Party την παραμονή των Χριστουγέννων, με τον DJ Midas στα decks να εγγυάται μια άκρως χορευτική γιορτή.

Πολλή μουσική, μοναδικό italian street food και απίθανα κοκτέιλ θα σου φτιάξουν τη διάθεση, και μάλιστα από τις 12 το μεσημέρι. Είτε πριν είτε μετά τα τελευταία ψώνια (είτε αντί γι' αυτά), τα βήματά σου θα σε οδηγήσουν στο Italus για μια γιορτή που θα σε κρατήσει εδώ μέχρι αργά με μια διάθεση γεμάτη ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»!

Italus, Ελευθερίου Βενιζέλου 104, Καλλιθέα, 210 9512341

www.italus.gr, Facebook, Instagram

Το Εργαστήρι από τα Καραμανλίδικα του Φάνη

Το νέο στέκι που πάει τη γευστική μας εμπειρία ένα βήμα πιο πέρα.

Σου έχει τύχει να βρεθείς σε έναν χώρο και να νιώσεις πως η εμπειρία σου στη γεύση μέχρι σήμερα υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη; Μπαίνοντας στα Καραμανλίδικα του Φάνη, η αίσθηση που σου δημιουργείται είναι πως ένας ολόκληρος κόσμος γεύσεων και αρωμάτων ανοίγεται μπροστά σου και σε ταξιδεύει σε παραδόσεις μακρινές που φτάνουν στα βυζαντινά χρόνια.



Το Παστιρματζίδικο και το Μεζετζίδικο αποτελούν στέκι για όλους τους μερακλήδες της γεύσης αλλά και για όσους εξερευνούν νέες προτάσεις. Οι αυθεντικές καραμανλίδικες συνταγές έχουν γίνει σήμα κατατεθέν αυτής της περιοχής του κέντρου, ενώ το Εργαστήρι αποτελεί το νέο στέκι που προσγειώθηκε στην Ερμού και συνεχίζει την παράδοση του παστομαγειρείου. Εδώ θα βρεις τα προσφούρνια και μάλιστα σε συνταγές που μπορείς να δημιουργήσεις ο ίδιος, αντλώντας έμπνευση από τα ιδιαίτερα προϊόντα του εργαστηρίου.



Η κιμαδόπιτα καραμανλού, το μπουγιουρντί μπαρούτ με σουτζούκι Αδάνων, η φετόπιτα καπνιστή με ντομάτα, μελιτζάνα και καπνιστό τυρί με σκόρδο και βασιλικό, η σουτζουκόπιτα με αυγά μάτια αλλά και η παστιρμαδόπιτα καραμανλίδικη στα κάρβουνα είναι κάποια από τα προσφούρνια που θα απολαύσεις στο Εργαστήρι, ενώ στα ζεστά πιάτα οι προτάσεις περιλαμβάνουν πλιγούρι με κουκουνάρι, μανιτάρια και φρέσκα λαχανικά, σαγανάκι με καραμανλίδικο παστιρμά, σουτζούκι πολίτικο, αυγά και ντομάτα, καβουρμά βοδινό με πατάτες αυγά, πιπεριές, κολοκυθάκι και άνηθο και σουτζουκάκια αϊβαλιώτικα με πιτούλες. Στις αποκλειστικότητες του Εργαστηρίου ανήκει το χουνκιάρ μπεγεντί αλλά και το μοναδικό μαντί με την αυθεντική συνταγή. Το επιδόρπιο περιλαμβάνει μπακλαβά κλασικό και πολίτικο, το αρωματικό καζάν ντιπί και, βέβαια, κιουνεφέ.



Όλες οι πρώτες ύλες φιγουράρουν στα ράφια και τις βιτρίνες του χώρου, όπου ξεχωρίζουν τα ιδιαίτερα παλαιωμένα τυριά ΠΟΠ, το χειροποίητο σουτζούκι και οι αυθεντικοί καραμανλίδικοι παστουρμάδες που φέρνουν όλη την παράδοση των παστομαγειρείων στο κέντρο της Αθήνας. Το Εργαστήρι ήρθε για να προσθέσει άλλο ένα σημείο που ξεχωρίζει για την κουλτούρα και την ποιότητα που αντιπροσωπεύει, οδηγώντας τη γευστική μας εμπειρία λίγο πιο πέρα από το συνηθισμένο.

Παστιρματζίδικο, Ευριπίδου 41, 210 3217238. Πώληση: 08:00-17:00

Μεζετζίδικο, Σωκράτους 1 & Ευριπίδου, 210 3254184. Πώληση - Εστίαση: 08:00-23:00



Εργαστήριο, Ερμού 119, 210 3219119. Πώληση - Εστίαση: 13:00-23:00

MONO wine restaurant

Γεύση και οίνος συνδυάζονται σε δύο εορταστικές γαστρονομικές απολαύσεις.

O chef patron Βασίλης Βασιλείου και η γυναίκα του, σομελιέ, Γιώτα Βαμβακά δημιουργούν στο ΜΟΝΟ μια γαστρονομική εμπειρία που φοράει τα γιορτινά της και σε καλεί την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να απολαύσεις τις εξαιρετικές γεύσεις του μενού και να τις συνδυάσεις αν θέλεις με το κατάλληλο κρασί.

Το χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο ΜΟΝΟ ξεκινά με ένα amuse bouche που περιλαμβάνει ντολμά με ταρτάρ χτένια και τόνο, συνοδευόμενο από Καρανίκα Brut Ξινόμαυρο. Ως pre-starter θα απολαύσεις βελουτέ καπνιστής γλυκοπατάτας με ένα ποτήρι D'Alamel, Chardonnay. Το κεφάλαιο starter έχει τη γεύση από φουαγκρά σοτέ, γαρίδα τεμπούρα και πουρέ φινόκιο με F by Foivos Papastratis, Ασύρτικο, Μοσχάτο.

Για middle course το ΜΟΝΟ προτείνει ριζότο Βιαλόνε Νάνο με δαμάσκηνα, συνδυασμένο με By Ott, Grenache, Syrah. Στο main course θα βρεις black angus beef shoulder tender bourguignon και πουρέ πατάτας με τρούφα, ενώ στο ποτήρι σου θα σερβιριστείς Λημνιό, Κτήμα Γκαράλη. Στο επιδόρπιο σε περιμένει ναμελάκα λευκής σοκολάτας με καραμελωμένα φιστίκια Βραζιλίας με Moscato d'Asti Pietro Forno. Κόστος €50 (έξτρα €25 με προαιρετικό wine pairing)

Το πρωτοχρονιάτικο μενού ανοίγει με ένα amuse bouche ταρτάρ με σφυρίδα, πιπεριά Φλωρίνης και μους καπνιστής πέστροφας, συνδυασμένο με Veuve du Vernay NV Ice Rosé, Sparkling, France, Syrah. Στο pre-starter σε περιμένει βελουτέ αγκινάρας με αστακό και Μαλαγουζιά, Κτήμα Aρβανιτίδη, Βιολογικής Καλλιέργειας. Για starter το ΜΟΝΟ ετοιμάζει ένα καρπάτσιο μόσχου με ψίχα βασιλικού καβουριού, ενώ στο ποτήρι σου θα απολαύσεις Ασύρτικο Βόιλα, Κτήμα Λυραράκη.

Τα ραβιόλια με κολοκύθα και πικραμύγδαλο, πάπια σοτέ και πέστο κολοκυθόσπορου ακολουθούν ως middle course, με τη συνοδεία ενός Delas Frères, Vin de Pays d'Oc, Viogner. Στο main course θα γευτείς φιλέτο αγριογούρουνου και πουρέ πατάτας με καλαμπόκι, με Côte du Rhône, Syrah. Όσο για το φινάλε, θα απολαύσεις μπάρα πικρής σοκολάτας με crémeux κάστανο και ένα Ramos Pinto Tawny Port. Κόστος €60 (έξτρα €30 με προαιρετικό wine pairing)



Έξι πιάτα συνδυασμένα με έξι κρασιά σε κάθε μενού είναι η πρόταση του ΜΟΝΟ για τα εορταστικά ρεβεγιόν που θα γίνουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία.

MONO wine restaurant, Μπ. Παλαιολόγου 4Γ, πλ. Μητρόπολης, 210 3226711

www.monorestaurant.gr, Facebook, Instagram



Cheap Sheep

Παραδοσιακές, αγνές γεύσεις που τυλίγονται σε εκδοχή street food.

To Cheap Sheep έχει ένα ευφάνταστο όνομα, ένα ακόμα πιο ευφάνταστο concept και μια σειρά από φανταστικές γεύσεις να προτείνει. Στημένο σε έναν χώρο με φολκλόρ στοιχεία, αυτό το ψητοπωλείο έχει να παρουσιάσει το κλασικό τυλιχτό στην πιο αυθεντική εκδοχή του ώστε η γεύση του κρέατος να επικρατεί, χωρίς να κρύβεται πίσω από συμπληρωματικά στοιχεία.

Εδώ το σουβλάκι τυλίγεται σε πίτα με κρεμμύδι και ντομάτα, προτείνεται στην εκδοχή του χοιρινού ή του προβάτου και κοστίζει 2,20 και 2,70 ευρώ αντίστοιχα. Και μπορεί τo cheap της υπόθεσης να προκύπτει από τις τιμές, αλλά δεν αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα, που είναι αδιαπραγμάτευτα υψηλή και σταθερή. Τα κρέατα έρχονται από ελληνικές φάρμες και η γεύση τους είναι ό,τι πιο αυθεντικό στην κατηγορία του ελληνικού παραδοσιακού street food.

Οι πατάτες τηγανίζονται σε ελαιόλαδο και γίνονται το τέλειο συνοδευτικό των γεύσεων που μπορείς να απολαύσεις και στην πιο straight εκδοχή τους, σε χειροποίητο καλαμάκι. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να επιλέξεις και το ζουμερό μπούτι κοτόπουλου (θα το βρεις μόνο σε καλαμάκι και όχι τυλιχτό), όταν οι περιστάσεις απαιτούν κάτι πιο light, ενώ τα combos («κόμπος», όπως αναφέρονται στον κατάλογο) που προτείνει το Cheap Sheep είναι συνδυασμοί που θα σε βγάλουν από το δίλημμα της επιλογής.

Φυσικά, όλα τα πιάτα σε βρίσκουν όπου κι αν είσαι, με delivery που λειτουργεί καθημερινά 13:00-1:00, και Παρασκευή-Σάββατο μέχρι τις 2:30. Στο Cheap Sheep τα πράγματα είναι απλά, όπως στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα: καλό κρέας, τρομερή πατάτα και γευστικά τυλιχτά που ανεβάζουν τον πήχη του ελληνικού ψητοπωλείου.

Cheap Sheep, Κολοκοτρώνη 15, Χαλάνδρι, 210 6893392

Facebook, Instagram. Παραγγελίες και στα deliveras.gr, e-food.gr & wolt.com

Spoon

Ένα πολυσυλλεκτικό meeting point που κάνει τη γεύση καθημερινή συνήθεια.

Το Spoon είναι ένα όνομα μικρό και εύηχο, που το θυμάσαι εύκολα. Οι γεύσεις και η ατμόσφαιρά του όμως είναι τέτοιες που τις θυμάσαι για καιρό. Αυτό το spot με τον ευρωπαϊκό αέρα και τη φιλοξενία της ελληνικής κουλτούρας έχει κατακτήσει από το 2012 την πόλη της Θεσσαλονίκης και μαζί μια θέση στην καθημερινή γευστική αναζήτηση που οδηγεί τα βήματά σου στη γωνία Παύλου Μελά & Π.Π. Γερμανού.



Το Spoon είναι ένα café που τιμά τον τίτλο του και επιλέγει να σερβίρει το δικό του χαρμάνι, που φέρει αποκλειστικά την υπογραφή του. Αλλά εμπνέεται και από τη γαστρονομική παράδοση της Βόρειας Ελλάδας με πιάτα που ανεβάζουν τον πήχη της ποιότητας και απευθύνονται σε κάθε στιγμή της ημέρας, σε κάθε περίσταση και διάθεση. H γλυκιά βάφλα, που αποτελεί best seller του μενού, συμπληρώνεται πλέον με εξαιρετικές αλμυρές εκδοχές, ενώ οι δροσιστικές σαλάτες, τα κρύα σάντουιτς, οι ζεστές μπρουσκέτες, τα λαχταριστά πιάτα με pasta, οι γευστικές tortillias και το αυθεντικό croque monsieur αποκλείεται να σε αφήσουν αδιάφορο.



Στο Spoon θα βρεις σε πώληση τη σοκολάτα Tony's Chocolonely από την Ολλανδία, που παράγεται με slave free συνθήκες, προωθώντας το μήνυμα ενάντια στην παιδική εκμετάλλευση, και οι γεύσεις της γίνονται έμπνευση για τρεις γλυκές βάφλες που προστίθενται στη λίστα με τα must-try. Δίπλα στις γεύσεις μπορείς να απολαύσεις φυσικούς χυμούς που θα σε γεμίσουν ενέργεια, ροφήματα ή κάποιο τσάι από την πλούσια λίστα επιλογών αλλά και χειροποίητα γλυκά.



Ο χώρος, άκρως φιλικός και νεανικός, συνδυάζει πoπ αισθητική με ρετρό στοιχεία σε ένα περιβάλλον όπου οι ρυθμοί, οι γεύσεις και τα χαμόγελα δεν θα σε αφήσουν να βαρεθείς. Αυτή η συνταγή επιτυχίας δεν αντιγράφεται εύκολα αλλά διαδίδεται με γρήγορους ρυθμούς και μπορεί να γίνει οδηγός επιτυχίας για franchise σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο (σύντομα το Spoon θα βρεθεί και στην Κύπρο). Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη για δημιουργία και όχι απαραίτητα εξειδικευμένες γνώσεις. Το Spoon αναλαμβάνει ως έμπιστος συνεργάτης όλα τα υπόλοιπα, που αποτελούν τη βάση για μια επιτυχημένη επιχείρηση.



Ένα meeting point που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο φοιτητές, νεολαία, περαστικούς και εργαζόμενους, καθώς τους ενώνει η ίδια ανάγκη για ποιοτική γευστική απόλαυση. Μια απόλαυση που την τρως με το κουτάλι...

Spoon, Παύλου Μελά 38, Θεσσαλονίκη, 2310 220290

Facebook, Instagram

V1935 Mediterranean Tastes

Προορισμός εκλεκτών γεύσεων για τις γιορτινές μέρες.

Στο V1935 οι μεσογειακές γεύσεις παρουσιάζονται στην πιο εκλεκτή εκδοχή τους, αναβιώνοντας την έννοια της αυθεντικής ποιότητας. Σε έναν τέτοιο χώρο, όπου πίσω από την κουζίνα βρίσκεται ο πολυβραβευμένος σεφ Γιάννης Στανίτσας, είναι αναμενόμενο τα μενού των γιορτών να γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστά, δημιουργώντας μια εορταστική πανδαισία γεύσεων.



Την παραμονή των Χριστουγέννων η γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με βελουτέ σούπα με μανιτάρια του δάσους, κροκέτα μανιταριών και αρωματικό λάδι ελληνικού καφέ, για να συνεχίσει με ένα εξαιρετικό ραβιόλι με καραβίδα, αστακό, γαρίδα, πράσο και σάλτσα με σαφράν και λουίζα, ενώ η χριστουγεννιάτικη σαλάτα με ρόδι, κολοκύθα και κατσικίσιο τυρί θα σε προετοιμάσει για το χοιρινό κότσι μαύρου χοίρου με πουρέ γλυκοπατάτας, που θα σε καταπλήξει. Στο κλείσιμο, η κρέμα λευκής σοκολάτας με καραμελωμένα κάστανα, αλμυρή καραμέλα φουντουκιού και σάλτσα φραμπουάζ θα σου αφήσει μια μοναδική γιορτινή επίγευση.



Όσο για την τελευταία νύχτα του χρόνου, η γευστική πρόταση του V1935 περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά πιάτα που διαδέχονται το ένα το άλλο, συνθέτοντας ένα γαστρονομικό ταξίδι. Η κρέμα σπαραγγιών βελουτέ με βούτυρο νουαζέτ και η μίνι τάρτα άγριων μανιταριών με παλαιωμένη γραβιέρα συνοδεύονται από την πολύχρωμη σαλάτα με παντζάρια, crispy προσούτο και ξινοτύρι Ίου, για να δώσουν τη θέση τους στο μοσχαρίσιο «μενταγιόν» σοτέ με μανιτάρια πορτσίνι, σπαράγγια βουτύρου και σάλτσα Porto.

Στο φινάλε, η τάρτα με γέμιση σοκολάτα γάλακτος με παγωτό φραμπουάζ αποτελεί τον τέλειο επίλογο αλλά και τον πιο γλυκό τρόπο για να υποδεχτείς το 2020. Το V1935 θα φιλοξενήσει τα πρωινά των γιορτών με γεύσεις που θα σερβίρει 6:00-11:00 ανήμερα στις 25/12/19 και 1/1/20. Μπορείς να σκεφτείς καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα χρονιά από απόλαυση, ευχές και λίγη χρυσόσκονη στην ατμόσφαιρα;

V1935 Mediterranean Tastes, Βουλής 29, 210 4100603,

Facebook, Instagram, www.v1935-mediterranean-tastes.gr

Meno Male italian bistro

Aπολαυστική εμπειρία που βασίζεται στην απλότητα και στην αυθεντική γεύση.

To Meno Male είναι ένα αυθεντικό all-day ιταλικό μπιστρό που θα σε ταξιδέψει σε μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία από το πρωί με καφέ και ένα εξαιρετικό brunch. Οι ιταλικές συνταγές πίτσας και pasta συγκεντρώνονται σε ένα περιεκτικό μενού που επιμελείται ο σεφ Γιώργος Γαλάνης. Το ζυμάρι, που φτιάχνεται με ειδική, in-house συνταγή, ωριμάζει για 48 ώρες και παίζει τον δικό του ρόλο στη γεύση.

Όσο για τα ζυμαρικά, οι συνταγές βασίζονται σε φρέσκες πρώτες ύλες και σε ταξιδεύουν στη νοστιμιά της αυθεντικής pasta. Όλα τα πιάτα συνοδεύονται ιδανικά με μια οινική πρόταση του ιταλικού αμπελώνα, με κάποια ιταλική ετικέτα μπίρας ή με κάποιο κοκτέιλ. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το Meno Male θα σε καλωσορίσει σε μια γευστική εμπειρία που σου ψιθυρίζει στο αυτί «Benvenuto!».

Meno Male italian bistro, Βεΐκου 10, Αθήνα, 210 9231350

Facebook, Instagram



Εστιατόριο ο Καλοφαγάς

Η τέχνη της ωρίμανσης αλλάζει τη γευστική σου εμπειρία.

Στον Καλοφαγά η τέχνη του σιτέματος πάει πίσω πολλές γενιές και αποτελεί εκείνο το στοιχείο που κάνει τη διαφορά σε όποιο πιάτο κι αν δοκιμάσεις. Γιατί εδώ το κρέας αποκτά μια πρωτόγνωρη γεύση που καθορίζεται από τις μέρες ωρίμανσης (25-85, ανάλογα με το κομμάτι), από τον τρόπο κοπής, αλλά και το αριστοτεχνικό ψήσιμο που αναδεικνύει την ουσία του κάθε πιάτου.

Στα must-try είναι η σταβλίσια μπριζόλα, το μοσχαρίσιο T-bone, το ribe-eye αλλά και η tomahawk, που φτάνει από τα 1.200 έως τα 1.800 γραμμάρια, καθώς και το ζουμερό μοσχαρίσιο συκώτι, το μοσχαρίσιο λουκάνικο αλλά και τα μάγουλα που θα γευτείς σε μια ιδιαίτερη συνταγή. Στον Καλοφαγά σχεδόν όλα τα κρέατα είναι ελληνικά, ενώ ανάμεσα στις επιλογές θα βρεις κάθε τόσο το εξαιρετικό rib-eye Wagu Αυστραλίας. Ό,τι κι αν γευτείς, ο Καλοφαγάς θα σε κάνει να νιώσεις ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του!

Εστιατόριο ο Καλοφαγάς, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου & Π.Π. Γερμανού 1, Βριλήσσια, 210 8040380,

www.o-kalofagas.gr, Facebook, Instagram