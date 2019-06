Το heteroclito είναι ο απόλυτος οινικός προορισμός στο κέντρο της Αθήνας. Δημιουργήθηκε το 2012 για να συστήσει σε όσους αγαπούν το κρασί τις γηγενείς ποικιλίες αμπέλου και τον κρυμμένο πλούτο της ελληνικής γης. Γρήγορα αναγνωρίστηκε διεθνώς από έγκυρα περιοδικά και opinion makers κρασιού. Στην κάβα του heteroclito θα βρείτε περισσότερες από 200 ελληνικές ετικέτες, ορισμένες, εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής, με έμφαση σε κρασιά για τα οποία ακολουθήθηκαν ήπιες μέθοδοι καλλιέργειας και οινοποίησης (natural wines). Γιατί η ποιότητα καθορίζεται πρωτίστως από την πρώτη ύλη και η ανθρώπινη διαχείριση της φύσης παράγει καλύτερο αποτέλεσμα.



To δημοφιλές wine bar «μεγάλωσε» φέτος με ένα νέο χώρο ακριβώς δίπλα από τον γνωστό. Εδώ, θα βρείτε μια διαφορετική οινική λίστα που δεν περιορίζεται στον ελληνικό αμπελώνα, καθώς και μια μικρή επιλογή από κρύα πιάτα.



Η ομάδα του heteroclito πρόθυμα θα λύσει κάθε απορία και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κρασί που σας ταιριάζει. Όλες τις ετικέτες μπορείτε να τις αγοράσετε για το σπίτι, με τιμές κάβας. Το κρασί στο heteroclito είναι χαρά, γνώση και προσιτή απόλαυση.

Στην κάβα του heteroclito θα βρείτε περισσότερες από 200 ελληνικές ετικέτες. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

To δημοφιλές wine bar «μεγάλωσε» φέτος με ένα νέο χώρο ακριβώς δίπλα από τον γνωστό. Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

heteroclito cave & bar a vin, Φωκίωνος 2 & Πετράκη (απέναντι από τη Μητρόπολη), Καθημερινά από τις 12:30, Κυριακή από τις 18:00. Στο heteroclito δεν γίνονται κρατήσεις. First come, first served.