Πού θα φας εξαιρετικό παγωτό στην Αθήνα

Zuccherino

Γευστικότατες και δροσερές προτάσεις μας περιμένουν στα αγαπημένα ζαχαροπλαστεία.

Το καλοκαίρι έφτασε και το παγωτό είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στα ζαχαροπλαστεία Zuccherino θα βρείτε ό,τι γεύση παγωτό βάλει ο νους σας. Οι all time classic γεύσεις, όπως καϊμάκι, φράουλα και κρέμα, θα σας ταξιδέψουν στα παιδικά σας χρόνια, ενώ οι λάτρεις του gelato σίγουρα θα ξετρελαθούν με τις best seller γεύσεις cookies, death by chocolate, caprice και bueno.

Τέλος, αν αναζητάτε ποικιλία, οι νέες γεύσεις που έρχονται στις βιτρίνες ξεπερνούν κάθε προσδοκία: αλατισμένη καραμέλα, μαύρη βανίλια, καραμελωμένη λευκή σοκολάτα, είναι ενδεικτικά κάποιες από τις επιλογές. Όλες οι γεύσεις είναι φτιαγμένες αποκλειστικά με φρέσκο γάλα, χωρίς συντηρητικά και περιττές θερμίδες, ενώ υπάρχει και πλήθος επιλογών για όσους ακολουθούν διατροφή χωρίς γλουτένη, ζάχαρη ή γάλα. Πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τα sorbetto. Επιλέξτε ανάμεσα σε καρπούζι, μάνγκο, dark chocolate, lime κ.ά.

Zuccherino, Μητροπόλεως 80, Μοναστηράκι, 210 3213015 / Πρωτέως & Σειρήνων 48, Π. Φάληρο, 210 9845238, 210 9830869 / Αγ. Αλεξάνδρου 41 & Ναϊάδων, Π. Φάληρο, 210 9830049 / 2ας Μαΐου 12, πλατεία Ν. Σμύρνης, 210 9357590, Site:http://www.zuccherino.gr/, Facebook, Instagram