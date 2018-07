Robin Williams: αυτή ήταν η ζωή του

Ο ηθοποιός και κωμικός Robin McLaurin Williams γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 21 Ιουλίου 1951 στο Σικάγο. Η μητέρα του, Laura McLaurin, ήταν πρώην μοντέλο, και ο πατέρας του, Robert Williams, ήταν ανώτερο στέλεχος της Ford Motor Company.

Ως παιδί ήταν συχνά θύμα bullying λόγω του βάρους του κι έτσι περνούσε πολύ χρόνο μόνος του στο μεγάλο σπίτι της οικογένειας. O ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως ντροπαλό παιδί που κατάφερε να ξεπεράσει τη συστολή του όταν άρχισε να συμμετέχει στη θεατρική ομάδα του σχολείου του, όταν κατάλαβε ότι μπορεί να κερδίσει τον σεβασμό των συμμαθητών του κάνοντας τους να γελάνε. Παράλληλα, άρχισε να χάνει βάρος συμμετέχοντας στις ομάδες πάλης και ενόργανης γυμναστικής.

Ο Williams μετά το σχολείο έγινε δεκτός σε μια από τις πιο αναγνωρισμένες δραματικές σχολές δραματικής των ΗΠΑ, στη Julliard School στη Νέα Υόρκη. Στη Julliard έγινε φίλος με τον Christopher Reeve. Αργότερα πειραματίστηκε με το stand up στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, σημειώνοντας αρκετή επιτυχία, όμως κατάφερε να κερδίσει τα πλήθη ως ο εξωγήινος Mork στην τηλεοπτική σειρά Mork And Mindy (1978-1982).

Το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη έγινε στην ταινία Popeye, το 1981. Το κοινό και οι κριτικοί όμως αγνόησαν την ταινία και ο Williams συνέχισε να πρωταγωνιστεί στο Mork and Mindy για δύο χρόνια ακόμα, μέχρι να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Τhe World According to Garp. Με πολλή προσπάθεια και αρκετές ταινίες αργότερα, κατάφερε να βρεθεί μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών του Χόλιγουντ με την ταινία του 1987 Good Morning Vietnam. Με την ενσάρκωση του DJ του στρατού, Adrian Cronauer, o Williams ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για Όσκαρ και κέρδισε τη δεύτερη Χρυσή Σφαίρα.

Όσο η καριέρα του απογειωνόταν, ο Williams αντιμετώπιζε πολλές προσωπικές προκλήσεις. Το 1982 ήταν μια χρονιά γεμάτη αλκοόλ και ναρκωτικά, ειδικότερα κοκαΐνη, η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες για το γάμο του. Παράλληλα μπλέχτηκε σε διάφορες ταραχώδεις ερωτικές σχέσεις, για να πάρει διαζύγιο από την πρώτη του σύζυγο το 1988. Τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε τη νταντά του γιου του, Marsha Garces, που ήταν τότε έγκυος στο δεύτερό του παιδί.

Στις αρχές του 1982, όταν η χρήση ναρκωτικών ήταν εκτός ελέγχου, κατάφερε να νικήσει τους δαίμονες του όταν παρακολούθησε κάποιον άλλον να χάνει τη μάχη. Στις 4 Μαρτίου 1982 ο Williams και ο Robert De Niro έγιναν συνένοχοι μετά από μια επίσκεψη που έκαναν στον κωμικό John Belushi στο ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, Chateau Marmont. Ήταν οι δυο τελευταίοι άνθρωποι που είδαν τον Belushi ζωντανό, αφού μετά βρέθηκε νεκρός εξαιτίας ενός μίγματος κοκαΐνης και ηρωίνης. Και οι δύο κλήθηκαν να καταθέσουν στην έρευνα για τον θάνατό του, και οι δύο καταθέσεις βοήθησαν στο να καταδικαστεί η Cathy Smith για το ρόλο της στην υπόθεση (ήταν αυτή που έκανε την μοιραία ένεση στον Belushi.) Ο σοκαριστικός θάνατος κάποιου που ο Williams θεωρούσε ανίκητο «ταύρο» τον βοήθησε να απομακρυνθεί από τα ναρκωτικά για είκοσι χρόνια.

Οι κριτικοί παραδέχτηκαν οριστικά το ταλέντο του όταν υποδύθηκε τον πρωτοπόρο δάσκαλο στο O Κύκλος των Χαμένων Ποιητών, ένας ρόλος που του χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το Fisher King του Terry Gilliam (1991) είναι για πολλούς η καλύτερη ταινία του Williams και ο ρόλος του χάρισε την τρίτη υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ.

Μέχρι το 1996-1997 η καριέρα του είχε διαφοροποιηθεί, παίζοντας μικρούς ρόλους, αλλά η συνεργασία του με τους Matt Damon και Ben Affleck έφτασε σε νέα ύψη. Στο Good Will Hunting ο Williams έπαιξε τον ψυχίατρο που κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ταραγμένο αλλά ιδιοφυή Damon, και οι ικανότητές του χάρισαν το πρώτο Όσκαρ Β' Αντρικού Ρόλου.

Μεταξύ των πολυάριθμων ταινιών του αρκετές ήταν μέτριες, ζαχαρώδεις και υπερβολικά συναισθηματικές οικογενειακές κωμωδίες. Όταν τον ρωτούσαν γιατί τις κάνει, έλεγε «πολλοί που είπαν ότι είδαν το Old Dogs με τα παιδιά τους και ότι πέρασαν καλά. Αυτές οι ταινίες πλήρωναν τους λογαριασμούς. Μερικές φορές πρέπει να κάνεις ταινίες για να βγάλεις λεφτά. Ξέρεις με τι πας να μπλέξεις, εννοείται. Ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι ανόητο. Και αυτό είναι ΟΚ.»

Ο Robin Williams εμφανίστηκε ξανά στην τηλεόραση μέσα στο 2014 για τη σειρά του CBS The Crazy Ones, μετά από τρεις δεκαετίες. Η πρώτη σεζόν της σειράς τελείωσε τον Μάιο, και το κανάλι μετά τις μέτριες αντιδράσεις του κοινού αποφάσισε να την καταργήσει. Πριν την πρεμιέρα, ο Williams ανέφερε σε συνέντευξη: «Η ιδέα μιας σταθερής δουλειάς είναι ελκυστική. Έχω άλλες δύο επιλογές: να βγω στο δρόμο κάνοντας stand up ή να κάνω μικρές, ανεξάρτητες ταινίες, για τον βασικό μισθό που ορίζει το συνδικάτο. Οι ταινίες είναι καλές, αλλά συχνά δεν έχουν καν διανομή. Έχω λογαριασμούς να πληρώσω. Η ζωή μου έχει γίνει πιο περιορισμένη, με την καλή έννοια. Πουλάω το ράντσο μου στη Νάπα. Δεν μπορώ να το συντηρήσω πια.»