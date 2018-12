Ο Λι Γκάρλινγκτον φυλάει τις φωτογραφίες του με τον διάσημο σταρ σ' ένα κουτί – αντίκα από μαόνι. «Δεν τολμούσαμε να τραβήξουμε ιδιωτικές φωτογραφίες μαζί, ήταν πολύ επικίνδυνο, μόνο ο ένας του άλλου» λέει σήμερα για την ερωτική σχέση που είχε με τον Ροκ Χάντσον στα μέσα της δεκαετίας του '60. Η μόνη φωτογραφία που τους δείχνει μαζί είναι σ΄ ένα μπαρ στη Νέα Ορλεάνη.

Και τώρα, στα 81 του, ο πρώην χρηματιστής αποκαλύπτει στο περιοδικό People τα πειστήρια της στενής και αγαπημένης σχέσης που είχε με τον σταρ του Χόλιγουντ που δεν απεκάλυψε ποτέ ότι ήταν γκέι όσο ζούσε. Πρόκειται για τις φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού το 1963.

Ο Λι Γκάλινγκτον φωτογραφημένος από τον Ροκ Χάντσον στο Πουέρτο Βαγιάρτα το 1963.

«Δυστυχώς, το να αποκαλύψει τον αυθεντικό του εαυτό στα χρόνια της φήμης του ισοδυναμούσε με επαγγελματική αυτοχειρία και τερματισμό συμβολαίου», λέει ο Μαρκ Γκρίφιν, συγγραφέας της βιογραφίας του Ροκ Χάντσον που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον τίτλο "All That Heaven Allows" (από το ομώνυμο αριστουργηματικό μελόδραμα του Ντάγκλας Σερκ όπου πρωταγωνιστούσε) και εστιάζει στην πολύπλοκη ύπαρξη του διάσημου αστέρα – και προτύπου ανδρισμού - που πέθανε από AIDS το 1985.

Σήμερα, ο Γκάρλινγκτον θυμάται με νοσταλγία την απόδραση τους από τον κλοιό που επιτηρούσε τον Ροκ Χάντσον στο Χόλιγουντ και τις μαγικές μέρες που πέρασαν μαζί στο μέρος που ακόμα δεν είχε γίνει διάσημος τουριστικός προορισμός και τους το είχε προτείνει τότε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

«Περπατούσαμε στην παραλία τραβώντας φωτογραφίες ο ένας στον άλλον και κάναμε βόλτες μ' ένα παλιό, ανοιχτό τζιπ» θυμάται ο Γκάρλινγκτον. «Ζούσαμε απλά τη ζωή δύο ερωτευμένων γκέι αντρών. Δεν υπήρχαν παπαράτσι και κανείς δεν μας ήξερε εκεί».

Ο Ροκ Χάντσον φωτογραφημένος από τον Λι Γκάρλινγκτον.

«Ο Ροκ Χάντσον δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει όπως ήθελε. Ήταν αναγκασμένος να κρύβεται διαρκώς. Πόσο εύχομαι να είχε γεννηθεί τριάντα – σαράντα χρόνια μετά. Θα ήταν τόσο πιο πολύ άνετος και χαρούμενος. Επίσης θα χαιρόταν τόσο πολύ αν ήξερε πόσο άλλαξαν τα πράγματα».

Μόνο μετά τον θάνατο του Χάντσον, ο Γκάρλινγκτοον έμαθε από μια άλλη βιογραφία του ηθοποιού ότι εκείνος τον είχε αποκαλέσει «τον μοναδικό του αληθινό έρωτα». «Ξέσπασα σε κλάματα» λέει σήμερα, «όταν διάβασα ότι είχε πει ότι η μάνα του κι εγώ ήμασταν οι μοναδικοί άνθρωποι που αγάπησε ποτέ

Με στοιχεία από το People